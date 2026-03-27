Amerika ispala, BiH ima novog posrednika za kupovinu oružja

Iako se krajnja destinacija ove robe zvanično ne objavljuje, procjene ukazuju da značajan dio završava u Ukrajini, dok američke i evropske kompanije djeluju kao posrednici.

Češka je već duže među vodećim destinacijama za ovu vrstu robe iz BiH, ali je sada preuzela vodeću poziciju nakon što je izvoz u Sjedinjene Američke Države praktično zaustavljen. Razlog su dodatne carine od 30 posto koje su uvedene sredinom prošle godine.

Na prvo mjesto izbila je Češka Republika u koju je u ovom periodu izvezeno oružja i municije u vrijednosti od 18,5 miliona KM.

U prva dva mjeseca ove godine došlo je do značajne promjene kada je riječ o izvoznim tržištima za oružje i municiju iz Bosne i Hercegovine, piše BiznisInfo.ba .

U tom kontekstu može se zaključiti da su upravo češke firme preuzele ulogu posrednika koju su ranije imale američke kompanije.

U prva dva mjeseca ove godine američke firme kupile su ovakvu robu iz BiH u vrijednosti od svega 622 hiljade KM.

Nejednaki mjesečni iznosi

Češka je sada uvjerljivo vodeće tržište, dok je na drugom mjestu Irak sa tri puta manjim izvozom od 6,1 milion KM. Slijedi Slovenija sa 3,5 miliona KM.

Ukupan izvoz oružja i municije iz BiH u prva dva mjeseca iznosio je oko 39 miliona KM, što je za oko 60 posto manje nego u istom periodu prošle godine.

Međutim, ovaj pad ne mora nužno biti zabrinjavajući, jer se u namjenskoj industriji isporuke često realizuju u većim serijama, pa pojedini mjeseci mogu značajno odstupati. Često se dešava da jedna veća isporuka nadoknadi slabiji izvoz iz prethodnih mjeseci.

Dodatni izvoz

Osim oružja i municije, Bosna i Hercegovina je u prva dva mjeseca ove godine izvezla i eksplozive, pirotehničke i slične proizvode – koji također spadaju u namjensku industriju – u vrijednosti od oko 16,2 miliona KM.

Najviše ovih proizvoda izvezeno je u Tursku (4,3 miliona KM) i Srbiju (2,3 miliona KM).

Uspon češke vojne industrije

Ovakav razvoj događaja nije slučajan, jer se Češka Republika u posljednjih nekoliko godina profilira kao jedna od najbrže rastućih sila u evropskoj namjenskoj industriji.

Ključnu ulogu u tome ima Czechoslovak Group, koja agresivno širi poslovanje kroz akvizicije i jača svoje prisustvo na globalnom tržištu.

Upravo takve kompanije sve više djeluju kao posrednici u međunarodnoj trgovini naoružanjem, povezujući proizvođače iz regiona s krajnjim kupcima.