Video / Hajrudin Somun: Arabiji nije u interesu kraj rata, ako SAD uđe u Iran - slijedi novi Vijetnam

On je govorio o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku i prognozama koliko će sve potrajati, ali i kako bi se moglo završiti.

Na portalu "Avaza" ste mogli pratiti najzanimljivije izjave iz intervjua.

2' - I kao iskusni i stari diplomata, ali i stari iskusni reporter, ja znam iz iskustva da se pregovori uvijek vode kad se osjeti da neka od strana gubi ili kada nijedna od zaraćenih strana ne može pobijediti. ja se sjećam, 1973. godine sam išao u Pariz na pregovore između Vijetnama i Amerike. Znate, to su bili završni pregovori nekoliko mjeseci prije konačnog mira. Još uvijek se pucalo, još uvijek je Vijetnam gorio, još uvijek su ginuli ljudi, ali su se vodili pregovori – najprije tajni, pa onda i javni.

3' - Što se tiče ovih pregovora u ratu, mislim da se također vode tajno. Ima nekoliko posrednika, svi oni bi željeli sada da budu posrednici jer bi nešto htjeli i politički dobiti – i Turska, i Pakistan, i neke druge zemlje, Katar pogotovo. Međutim, u ovim pregovorima – kome je stalo do pregovora? Ja mislim da je najviše stalo Americi i predsjedniku Trampu do pregovora. A nije ni Izraelu ni Iranu, jer ovo je u suštini izraelsko-iranski rat.Amerika je pritekla u pomoć, i to na nagovor Izraela. Čuli smo da je čak bin Salman, saudijski praktični vladar, također molio Trampa da nastavi rat, jer je njima, Saudijcima, stalo da Iran izgubi.

4' - Iran ne može izgubiti ovaj rat. To je zaključak. A Izrael bi najviše želio da se riješi svog najvećeg rivala na Srednjem istoku i protivnika svoje politike prema Palestincima. Protivnika, jedinog aktuelnog, praktičnog i iskrenog protivnika izraelske politike na Srednjem istoku.

5' - Amerika gubi, ne toliko vojno, jer to je najveća vojna sila na svijetu. Oni su prošlog juna u ratu također pokazali da imaju silnu avijaciju i pomorske snage, nosače aviona, i da oni mogu nastaviti rat.

6' - Međutim, šta je problem? Predsjednik Tramp bi, jednostavno, ako tamo pošalje trupe u Iran – prvo, to bi bio rat koji bi trajao kao u Vijetnamu. Jer Iran nije ni Venezuela, Iran nije ni Afganistan, Iran nije ni Ukrajina – Iran je nešto posebno. Sadam Husein (Saddam Hussein) je vodio rat osam godina protiv Irana. Ja sam ga pratio i u Bagdadu i u Teheranu, u Bagdadu dvije godine, a u Teheranu posljednju godinu. I ništa nije postigao. Nijedan pedalj iranske zemlje nije osvojio, a izgubio je vjerovatno 200.000–300.000 ljudi u tom ratu.

7' - Iran ima stotinu razloga zbog kojih ga se ne može osvojiti ako se spuste trupe, marinci, ako dođu tamo na obalu na ostvo Harg ili ako idu dalje u Iran. Tramp je obećao i biračima u Americi i sam sebi da neće otvarati nove ratove kao što su bili vijetnamski, irački ili afganistanski.

8' - Najbolje bi bilo kada bi se u pregovore uključile Ujedinjene nacije.

9' - Ujedinjene nacije pomogle najviše predsjedniku Obami 2015. godine da se postigne čuveni historijski sporazum o ograničenju nuklearnog obogaćivanja urana u Iranu. Taj sporazum je ukinuo predsjednik Tramp. Turska je članica NATO pakta, a u isto vrijeme nastoji da bude prijatelj sa Iranom, iako postoje stari animoziteti. Možda bi Turska bila dobra kao posrednik, ali u ovakvim teškim historijskim trenucima do sada su najbolje prolazili Skandinavci kao posrednici.

10' - Važno je da se ipak vodi neka vrsta tajnog dijaloga. Sada je riječ o odmjeravanju snaga – uslovi koje je postavio Tramp su preteški za Iran, a uslovi koje je postavio Iran su također teški za Ameriku. Tramp i Izrael nastoje da ovaj rat okončaju kao pobjednici. A oni nisu pobjednici i Iran to neće dozvoliti.

11' - U ovakvom ratu avijacije, mornarice i nosača aviona, Iran ne može dugo izdržati. Međutim, Iran ima legitimno pravo da se koristi svim sredstvima protiv onih koji su pokrenuli rat protiv njega. Napravio je štete kakve nijedna arapska zemlja 75 godina nije napravila Izraelu.

12' - Raste strah od Irana i strah za egzistenciju Izraela. Ako Netanjahu na plodovima ovog rata pobjedi i nastavi onda je pitanje egzistencije Izraela. Izrael ima pravo da živi, on je nezavisna zemlja, ali ne takav kakav jeste.

13' - Ako bi se proširio rat i ako bi se uključile i arapske zemlje, a velika je mogućnost da Saudijska Arabija iskoristi stari animozitet prema Iranu da dobije nešto od ovog rata. Ako Saudijska Arabija krene u rat protiv Irana sa Amerikom i Izraelom može da računa da više neće biti ni dvorac saudijskog ni bin Salmana na vrhu te zemlje.

14' - Brat bin Salmana, Halid, princ koji je ministar odbrane je prije nekoliko dana išao u Vašington da ubjeđuje Trampa da ne završava rat i da ne vodi pregovore. Koliko Izraelu nije stalo, nije ni Saudijskoj Arabiji stalo da se rat okonča dok Iran ne padne na koljena, a Iran ne može pasti na koljena.

15' - Postoje političke, ali i ideološke razmirice sa Iranom. Sve ove zemlje su se plašile revolucije kakva je bila 1979. u Iranu. Tada sam bio u Teheranu, znam da je zavladao veliki strah.

16' - Podjela šiiti i suniti je osnosvni ideološki razlog sukoba. Šita što ima su svi na obali zaliva. U Bahreinu vlada jedna četvrtina stanovništva i dvor koji su suniti, a tri četvrtine stanovništva su šiiti. Isto kao nekada u Iraku.

17' - Koliko god Izraelu nije stalo do Palestinaca, nije ni Arapima, većini Arapa, posebno ovim u zalivu.

18' - Da bi se spasili režimi arapske zemlje su spremne su da plate ogromnu cijenu kako bi se nastavio rat.

19' - Vjerujem da je Saudijska Arabija spremna do posljednjeg dolara da podrži Trampa samo da se riješi opasnosti koja im prijeti iz Irana. Veoma je dobro što se Turska drži po strani i što pokušava da preuzme ulogu posrednika.

20' - Nije stalo ni Turskoj da izgubi svoj prestiž jedne od vodećih zemalja na srednjem istoku. Turska je članica NATO pakta i za sada se dobro ponaša.

21' - Pred svjetske ratove su bili slični sukobi koji su bili uvodi u svjetski rat i tu postoji opasnost. Ukrajina i Gaza su bili dovoljni da se rat proširi, a sada se pojavilo i ovo.

22' - Sigurno nije stalo ni Kini ni Rusiji. Rusiji je samo stalo da pokori Ukrajinu. Kina ne želi da učestvuje u ratovima. Ako bi buknuo rat onda bi Kina mogla da osvoji Tajvan. Kina ima mudru politiku trgovanja sa cijelim svijetom, ali ako je moguće da nigdje ne ratuje.

23' - Vjerujem da će preovladati razum i da će Tramp prisiliti Izrael da se povuče iz rata sa Iranom. Tramp vidi da najviše gubi ako nastavi ovaj rat sa Iranom.

24' - Sukob može biti tri dana, tri mjeseca, a ako ulete američke trupe može trajati 20 godina. I kada je Vijetnamski rat počinjao i Afganistanski svi su govorili samo pet, šest dana. I mi u BiH imamo to iskustvo.

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