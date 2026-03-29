Zoran Bečić: 20. godišnjica smrti barda bh. i regionalnog glumišta

Na današnji dan 2006. godine, u Sarajevu je preminuo Zoran Bečić, bard bosanskohercegovačkog i regionalnog glumišta. Bio je jedan od onih glumaca čija se veličina nije mjerila samo brojem uloga, nego dubinom emocije koju je ostavljao iza sebe. Na sceni i pred kamerom djelovao je nenametljivo, ali upravo u tome se skrivala snaga autentičnog umjetnika koji je živio kroz svoje likove.

Rođen je 2. aprila 1939. godine u Čačku (Srbija), a diplomirao glumu na Beogradskoj dramskoj akademiji 1966. U Sarajevu je debitovao u nezaboravnoj predstavi Radoslava Dorića "Noć ubica", a zatim je u tri sezone odigrao čitav niz zapaženih uloga u predstavama "Pljačka", "Mračna komedija", "Usamljena gomila", "Veleizdajnički proces", "Viktor ili djeca na vlasti" i "Idiot".

Opsada Sarajeva

Godine 1971., otišao je u Beograd, ali se nakon dvije sezone vratio u Narodno pozorište Sarajevo, gdje je godinama poslije igrao brojne zapažene uloge, od kojih treba izdvojiti one u predstavama "Priče iz Bečke šume", "Bašeskija", "Čežnja pod brestovima", "Nora", "Hrvatski Faust", "Na Božijem putu", "Omer-paša Latas"... Uporedo je igrao i u Kamernom teatru 55.

Tokom opsade Sarajeva i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu (1992. – 1995.) Zoran Bečić je nastavio svoj glumački rad u Sarajevu i bio jedan od utemeljitelja Sarajevskog ratnog teatra (SARTR) te akter kultne predstave "Sklonište". Debitovao je i kao reditelj remake-postavkom predstave "Nije čovjek ko ne umre" Velimira Stojanovića. Nakon toga režirao je i "Memoare Mine Hauzen", Safeta Plakala u produkciji SARTR-a, kao i dvije predstave u Kamernom teatru 55: "Suton" Ive Vojnovića i "Smrt i djevojka" Ariela Dorl'mana, a u Narodnom pozorištu Mostar predstavu "Nije čovjek ko ne umre".

- Mnogi su me pitali jesam li ja, kao Srbin iz Čačka, požalio što sam ostao za vrijeme rata u Sarajevu. Nikada. I ne daj Bože da se to ponovi, učinio bih isto. Uz sve tuge, tragediju i užas kroz koji je prošao ovaj grad, bilo je toliko topline, ljubavi, razumijevanja i lijepih riječi – kazao je jedne prilike Bečić.

Oskar Prohaska

Glumio je i u brojnim TV serijama, ali je ostao upamćen po ulozi Oskara Prohaske iz serije “Viza za budućnost”.

U Narodnom pozorištu Sarajevo, gdje je proveo svoje posljednje glumačke dane, obavljao je i funkciju direktora Drame. Bečić je do kraja života igrao svoju posljednju ulogu, dobivši i posljednji aplauz na otvorenoj sceni, tumačeći lik Alihodže u predstavi "Legenda o Ali-paši".

Publika je u njegovim ulogama prepoznavala iskrenost, onu rijetku sposobnost da glumac ne stoji između lika i gledatelja, nego da potpuno nestane u njemu. Kolege ga pamte kao čovjeka blage naravi, plemenitog duha i velikog profesionalizma. Njegov odlazak ostavio je prazninu u bosanskohercegovačkom teatru i filmu, ali i u srcima publike koja je u njegovim ulogama pronalazila dijelove vlastitog života.

U sklopu Festivala komedije Bosne i Hercegovine "Mostarska liska 2006." posthumno mu je dodijeljena nagrada "Velika mostarska liska".

Zoran Bečić nije bio samo glumac. Bio je svjedok jednog vremena i čuvar dostojanstva pozorišne umjetnosti.