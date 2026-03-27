Krajina u problemima zbog snježnih padavina: Brojna naselja i dalje bez struje, posebno je teško u Bosanskom Petrovcu

Obilne snježne padavine koje su zahvatile područje Krajine uzrokovale su velike probleme u više gradova i općina. Zbog težine snijega i kvarova na elektro-mreži, mnogi građani ostali su bez električne energije.

Situacija u Bihaću je i dalje nestabilna, gdje struja u pojedinim dijelovima grada stalno dolazi i nestaje, što dodatno otežava svakodnevni život građana.

U Bosanskom Petrovcu zabilježene su velike količine snijega koje otežavaju normalno funkcionisanje. Čišćenje puteva ide usporeno, a najveći problem predstavljaju seoska naselja.

Mještani sela poput Krnjeuše i Smoljane suočavaju se s ozbiljnim poteškoćama, jer je zbog visine snijega pristup ovim područjima izuzetno otežan, a na pojedinim mjestima gotovo i nemoguć.

Iz Elektroprivrede BiH, podružnica Bihać, su potvrdili da je oko 50.000 domaćinstava bez električne energije.

Nadležne službe su na terenu i rade na otklanjanju kvarova te čišćenju puteva, ali teški vremenski uslovi i dalje predstavljaju veliki izazov. Građanima se savjetuje oprez i strpljenje dok se stanje ne stabilizuje.

Također, problemi bi mogli nastati i u narednim danima s otapanjem snijega i rastom vodostaja rijeka.