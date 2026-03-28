U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Može li se zaustaviti eskalacija

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Može li se zaustaviti eskalacija.

U saopćenju u petak, ministri vanjskih poslova zemalja Grupe sedam (G7) pozvali suna hitan prekid napada na civile i civilnu infrastrukturu i potrebu za vraćanjem sigurne i nesmetane slobode plovidbe u Hormuškom moreuzu.

Američki državni sekretar Marko Rubio je rekao da su SAD sposobne postići ciljeve bez raspoređivanja kopnenih trupa. Iranska garda prijeti napadima na industrije s američkim dioničarima.

Kako je od vanjske politike napravljena suprotnost: Diplomatija afera, skandala i glupih bitaka na mrežama.

Uslov Evropske unije koji nikako da ispunimo. U Parlamentu BiH osvanuo još jedan "evropski" zakon o Sudu BiH.

Sloboda u BiH vrijedi 36.500 KM. U zatvor ne mora samo ko ima novca.

Radnici podnijeli prijavu protiv Silađija i Nadzornog odbora zbog imenovanja Selimovića. Da li je imenovan protuzakonito?

Čitajte i o noći u kojoj su Zmajevi pokazali da su sazreli za velike utakmice. Poslije Kardifa vlada veliki optimizam.

Suđenje za smrt Džene Gadžun: Traže se oslobađajuće presude za optužene.

Bivši bh. diplomata i ambasador Hajrudin Somun za "Avaz" je govorio o sukobu na Bliskom istoku.

Zbog blokade otvaranja GP Bosanska Gradiška Privredna komora RS će tužiti Zijada Krnjića.

Na obali rijeke Jale okupila se porodica, kolege i prijatelji. Otkriveno spomen-obilježje Samiru Mustafiću.

Zabrinuti svi, institucije, udruženja, eksperti i građani: "Buk Bijela" donosi katastrofu nizvodno.

Na stranama globusa saznajte šta se dešava na Kubi.

Svakako ne zaboravite pročitati naš sedmični prilog "Panorama".

Donosimo drugi dio feljtona o iranskom uticaju u BiH: Kulturni centri, škole i tiha propaganda za osvajanje bosanskih duša.

Kladionice odlaze iz engleskog fudbala. Počinje utrka za najskuplji reklamni prostor u fudbalu.

Snežana Vidović govorila je otvoreno za “Dnevni avaz” o ulozi u filmu “Paviljon”, glumi u BiH i karijeri koja traje duže od decenije.

Reditelj Andraš Urban govorio je bez zadrške o regionalnoj kulturnoj sceni.

Gramofonske ploče ponovo u modi. Analogna nostalgija u digitalnom dobu.

Vrijeme je za ozbiljnu reformu u obrazovanju: Stotine hiljada nezaposlenih, a nema radnika.

Čitajte i o oružanim sukobima i humanitarnoj krizi u Sudanu.

Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i dobar poznavalac historije grada napisao je tekst: Carinice/malte i Dolac-Malta.

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