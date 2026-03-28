U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Može li se zaustaviti eskalacija

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Može li se zaustaviti eskalacija.
U saopćenju u petak, ministri vanjskih poslova zemalja Grupe sedam (G7) pozvali suna hitan prekid napada na civile i civilnu infrastrukturu i potrebu za vraćanjem sigurne i nesmetane slobode plovidbe u Hormuškom moreuzu.
Američki državni sekretar Marko Rubio je rekao da su SAD sposobne postići ciljeve bez raspoređivanja kopnenih trupa. Iranska garda prijeti napadima na industrije s američkim dioničarima.
Kako je od vanjske politike napravljena suprotnost: Diplomatija afera, skandala i glupih bitaka na mrežama.
Uslov Evropske unije koji nikako da ispunimo. U Parlamentu BiH osvanuo još jedan "evropski" zakon o Sudu BiH.
Sloboda u BiH vrijedi 36.500 KM. U zatvor ne mora samo ko ima novca.
Radnici podnijeli prijavu protiv Silađija i Nadzornog odbora zbog imenovanja Selimovića. Da li je imenovan protuzakonito?
Čitajte i o noći u kojoj su Zmajevi pokazali da su sazreli za velike utakmice. Poslije Kardifa vlada veliki optimizam.
Suđenje za smrt Džene Gadžun: Traže se oslobađajuće presude za optužene.
Bivši bh. diplomata i ambasador Hajrudin Somun za "Avaz" je govorio o sukobu na Bliskom istoku.
Zbog blokade otvaranja GP Bosanska Gradiška Privredna komora RS će tužiti Zijada Krnjića.
Na obali rijeke Jale okupila se porodica, kolege i prijatelji. Otkriveno spomen-obilježje Samiru Mustafiću.
Zabrinuti svi, institucije, udruženja, eksperti i građani: "Buk Bijela" donosi katastrofu nizvodno.
Na stranama globusa saznajte šta se dešava na Kubi.
Svakako ne zaboravite pročitati naš sedmični prilog "Panorama".
Donosimo drugi dio feljtona o iranskom uticaju u BiH: Kulturni centri, škole i tiha propaganda za osvajanje bosanskih duša.
Kladionice odlaze iz engleskog fudbala. Počinje utrka za najskuplji reklamni prostor u fudbalu.
Snežana Vidović govorila je otvoreno za “Dnevni avaz” o ulozi u filmu “Paviljon”, glumi u BiH i karijeri koja traje duže od decenije.
Reditelj Andraš Urban govorio je bez zadrške o regionalnoj kulturnoj sceni.
Gramofonske ploče ponovo u modi. Analogna nostalgija u digitalnom dobu.
Vrijeme je za ozbiljnu reformu u obrazovanju: Stotine hiljada nezaposlenih, a nema radnika.
Čitajte i o oružanim sukobima i humanitarnoj krizi u Sudanu.
Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i dobar poznavalac historije grada napisao je tekst: Carinice/malte i Dolac-Malta.
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