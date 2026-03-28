Zbog izlijevanja vode na kolovoz obustavljen saobraćaj na nekoliko dionica

Zbog izlijevanja vode na kolovoz, obustavljen je saobraćaj na cestama: M-1.9 Ormanica-Gradačac, M-1.8 Cerik-Dubrave (kod pijace "Arizona") R-460 Vučkovci-Gračanica, R-465a Gradačac-Kerep i Tutnjevac-Bobetino Brdo.

Na dionicama: Ključ-Bosanski Petrovac-Bihać, Bosanski Petrovac-Drvar, Sarajevo-Rogatica, Vlasenica-Han Pijesak i Karaula-Stupari na snazi je zabrana saobraćaja teretna motorna vozila.

Zbog većeg odrona, obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Lopare, na dionici Tobut-Vukosavci, kod kamenoloma.

Zbog osipanja kamenog materijala, jednom trakom se saobraća na Nišićima. Putne službe rade na sanaciji i čišćenju odrona.

Otežano saobraćanje

Preko prevoja: Komar, Rostovo, Makljen, Koprivnica i Kupres otežano saobraćaju putnička vozila, dok teretna motorna vozila moraju imati postavljene lance.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog izvođenja radova na monitoringu okolnog tla na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad-Lepenica, u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Tomislavgrad-Prisoje, saobraća se jednom trakom uz postavljene semafore 00-24 sata.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Šamac-Grebnica zbog sanacije pružnog prelaza. Alternativni pravci su u funkciji.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima pojačava se promet putničkih vozila, ali zadržavanja su za sada do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.

Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.