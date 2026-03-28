Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OKOM KAMERE

Zenicu prekrio snijeg: Zimski prizori i otežano kretanje u gradu

Ulice, trotoari i krovovi zgrada brzo su bili prekriveni bijelim pokrivačem

Zenica - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+17
Piše: Marko Aždajić

28.3.2026

Zenicu je jutros prekrio gusti snijeg koji je padao tokom noći i nastavio se sve do ranih jutarnjih sati, stvarajući pravi zimski prizor u gradu.

Ulice, trotoari i krovovi zgrada brzo su bili prekriveni bijelim pokrivačem. Vozači su morali biti dodatno oprezni, dok su pješaci često gazili po snijegu koji još nije raščišćen.

Stanovnici se prilagođavaju zimskim uslovima, noseći toplu odjeću i pazeći na otežano kretanje.

U Zenici jutros pada kiša. Pogledajte šta je fotoreporter "Avaza" zabilježio na putu od Sarajeva ka Zenici. 

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.

# SNIJEG
# ZENICA
# HLADNOĆA
# SARAJEVO
# ZIMA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.