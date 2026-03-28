Zenicu prekrio snijeg: Zimski prizori i otežano kretanje u gradu

Zenicu je jutros prekrio gusti snijeg koji je padao tokom noći i nastavio se sve do ranih jutarnjih sati, stvarajući pravi zimski prizor u gradu.

Ulice, trotoari i krovovi zgrada brzo su bili prekriveni bijelim pokrivačem. Vozači su morali biti dodatno oprezni, dok su pješaci često gazili po snijegu koji još nije raščišćen.

Stanovnici se prilagođavaju zimskim uslovima, noseći toplu odjeću i pazeći na otežano kretanje.

U Zenici jutros pada kiša. Pogledajte šta je fotoreporter "Avaza" zabilježio na putu od Sarajeva ka Zenici.