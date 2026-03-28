Zbog obilnih kiša i jugovog snijega, Spreča se izlila na nekoliko mjesta: Poplavljeno oko desetak hektara polja

Usljed obilnih padavina, kiše i snijega u posljednja dva dana, nivo hidroakumulacije jezera Modrac, zaključno sa jutrošnjim podacima se popeo na 199,30 metara nadmorske visine. Podaci se odnose na branu Modrac, iz koje se jučer u rijeku Spreču ispuštalo 50 metara kubnih vode u sekundi.

- Znajući za najavljene padavine, mi ispuštanjem većih količina vode iz jezero pripremamo za prihvat vode iz pritoka Oskova i Turija. Ispust od jutros je smanjen na 38, 14 metara kubnih - saopćeno je iz JP „Spreča“.

Iz tih razloga se naglo povećao nivo rijeke Spreče nizvodno od Lukavca, ka općinama Petrovo, Gračanica i Doboj Istok, pa na mjernom mjestu Karanovac trenutno iznosi 325 centimetara, što je za 25 centimetara nivo rijeke iznad redovnih odbrana od poplava.

Prema onome što smo vidjeli jutros na licu mjesta, rijeka Spreča se izlila na nekoliko mjesta, prije svih u naselju Lohinja Donja, ukupne površine oko 10 hektara plodne oranice, koja se pripremala za proljetnu sjetvu.

Zanimljivo je da se Spreča izlila na mjestu, gdje su proteklih godina izvršeni radovi proširenja korita radi bolje protočnosti vode.