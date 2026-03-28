Habibija upozorava: USK energetski ovisan o Hrvatskoj i RS-u

Prekid u isporuci električne energije na području Unsko-sanskog kantona uzrokovan je kvarom na dalekovodu iz pravca Hrvatske, i dijelom iz pravca entiteta Republike Srpske, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova USK Adnan Habibija.

Što se struje tiče, ministar Habibija je pojasnio da je problem bio na pravcu Mazin–Lapac u Hrvatskoj, otkud Bihaću dolazi dalekovod i napajanje. Tu je došlo do iskakanja, kazao je Habibija.

Pojasnio je da se Unsko-sanski kanton napaja iz više pravaca, uključujući dalekovode iz pravca Prijedora, ali i iz Hrvatske, te da je sistem organiziran kao jedinstvena mreža.

- Iz pravca Prijedora nas napaja jedan 220 dalekovod i jedan 110 dalekovod... A iz pravca Mazin, Lapac, Kulen Vakuf dolazi dalekovod 110 koji napaja Bihać i Cazin. Čitav kanton kao jedan prsten je obuhvaćen. - kazao je Habibija.

Upozorio je da prekid električne energije uzrokuje i probleme u drugim sektorima.

- Vidjeli smo da bez struje nema ni napajanja vode, nema telekomunikacijskih usluga, ukratko kolaps - istakao je.

Habibija je naglasio i zabrinutost zbog energetske ovisnosti kantona.

- Zaključio sam da smo kao kanton, s jedne strane, ovisni o Republici Hrvatskoj, a s druge strane o Republici Srpskoj. I to me jako zabrinjava - istakao je, pozivajući na pronalazak stručnih i održivih rješenja za energetsku neovisnost