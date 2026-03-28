Suljagić: Jučer me balavica, bjelkinja sa američkim pasošem nazove "takozvanim preživjelim genocida"

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica, Emir Suljagić, oglasio se na društvenim mrežama.
- Ovo je jedan od korisnih idiota koji bi sad da kanseluju genocid koji nisu ni preživjeli ni doživjeli u ime drugih stvarnih ili zamišljenih događaja koje također nisu doživjeli.
Za atmosferu u kojoj je moguće pozvati na bojkot Srebrenice krivi su isključivo medijski organi iz Sarajeva.
Jučer me balavica, bjelkinja sa američkim pasošem i svim pravima koja iz toga proizlaze nazove "takozvanim preživjelim genocida"; drugi mi poželi da su me "četnici zaklali"; treći baš u četničkom maniru spomene mrtvog oca. Sve u jednom danu. Divan narod.
Lijepo je živjeti u društvu nosilaca superiornih moralnih kompasa koji nemaju stav o tome što među njima slobodno hodaju ubice njihovih sunarodnjaka i sugrađana, u sudovima i bolnicama radi prva rodbina masovnih ubica, ali su zato u stanju svima sasuti sve u lice. Na internetu, zaključio je Suljagić.