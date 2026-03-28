Suljagić: Jučer me balavica, bjelkinja sa američkim pasošem nazove "takozvanim preživjelim genocida"

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica, Emir Suljagić, oglasio se na društvenim mrežama.

- Ovo je jedan od korisnih idiota koji bi sad da kanseluju genocid koji nisu ni preživjeli ni doživjeli u ime drugih stvarnih ili zamišljenih događaja koje također nisu doživjeli.

Za atmosferu u kojoj je moguće pozvati na bojkot Srebrenice krivi su isključivo medijski organi iz Sarajeva.