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OGLASIO SE

Suljagić: Jučer me balavica, bjelkinja sa američkim pasošem nazove "takozvanim preživjelim genocida"

Za atmosferu u kojoj je moguće pozvati na bojkot Srebrenice krivi su isključivo medijski organi iz Sarajeva, navodi Suljagić

Emir Suljagić. Anadolija

A. O.

28.3.2026

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica, Emir Suljagić, oglasio se na društvenim mrežama.

- Ovo je jedan od korisnih idiota koji bi sad da kanseluju genocid koji nisu ni preživjeli ni doživjeli u ime drugih stvarnih ili zamišljenih događaja koje također nisu doživjeli. 

Za atmosferu u kojoj je moguće pozvati na bojkot Srebrenice krivi su isključivo medijski organi iz Sarajeva.

Objava Suljagića. Screenshot

Jučer me balavica, bjelkinja sa američkim pasošem i svim pravima koja iz toga proizlaze nazove "takozvanim preživjelim genocida"; drugi mi poželi da su me "četnici zaklali"; treći baš u četničkom maniru spomene mrtvog oca. Sve u jednom danu. Divan narod.

Lijepo je živjeti u društvu nosilaca superiornih moralnih kompasa koji nemaju stav o tome što među njima slobodno hodaju ubice njihovih sunarodnjaka i sugrađana, u sudovima i bolnicama radi prva rodbina masovnih ubica, ali su zato u stanju svima sasuti sve u lice. Na internetu, zaključio je Suljagić.

# EMIR SULJAGIĆ
# SREBRENICA
# SARAJEVO
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