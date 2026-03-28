Supruga bh. ambasadora u Berlinu stala u odbranu Mirele Bećirović: "Da nije bila prisutna, isti kritičari bi prvi pitali kako to da nema nikoga iz BiH"

Nakon burnih reakcija u javnosti zbog pojavljivanja Mirele Bećirović na međunarodnom skupu u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je sjedila u blizini Sare Netanjahu, oglasila se i Sanja Bagarić, supruga ambasadora Bosne i Hercegovine u Njemačkoj, koja je stala u njenu odbranu.

Iznijeti činjenice

Bagarić je poručila da ne želi učestvovati u „temama o kojima svi pišu“, ali da smatra potrebnim iznijeti činjenice koje, kako navodi, nisu dovoljno poznate javnosti.

Istakla je da je Mirela Bećirović visoko obrazovana i da je tokom boravka u Njemačkoj stekla značajno iskustvo, uključujući i rad u njemačkoj diplomatskoj misiji.

– Malo ko zna da je živjela u Beču 15 godina i da govori perfektan njemački i engleski jezik. Na sastancima je bila odmjerena i profesionalna. Ostavila je jako dobar utisak i na našu dijasporu i na njemačke diplomate – navela je Bagarić.