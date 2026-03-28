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ODRŽANA SJEDNICA

Prijedor: Proglašen prvi stepen pripravnosti od poplava, zaplavljeno do 400 kuća i stambenih objekat

U prekidu je saobraćaj zbog oborenih stabala na potezu od Kozarca do Mrakovice

Proglašen prvi stepen pripravnosti od poplava. Fena

FENA

28.3.2026

Gradski štab za vanredne situacije sinoć je na telefonskoj sjednici usljed naglog porasta vodostaja bujičnih vodotoka i topljenja snijega proglasio prvi stepen pripravnosti odbrane od poplava na području grada Prijedora.

U naseljima Vrbice, Topolik, Raškovac i Puharska zaplavljeno je od 350 do 400 kuća i pomoćnih objekata. Došlo je i do porasta rijeka Miloševica, Gomjenica i Sana. Vodostaj rijeke Gomjenice iznosi jutros 426 cm, dok je trenutni vodostaj rijeke Sane 309 centimetara.

Šef Odsjeka za civilnu zaštitu grada Prijedora Miroslav Krneta je rekao da se u komunalnom preduzeću pune vreće s pijeskom, koje će biti raspoređene po određenim punktovima, te da će se graditi takozvani zečji nastup u naselju Gomjenica.

U prekidu je saobraćaj zbog oborenih stabala na potezu od Kozarca do Mrakovice. Saobraćaj se otežano odvija u dvije ulice u naseljima Raškovac i Donji Garevci. Struje nema na području Hambarina, Ljubije, Kozare, Jutrogošte i Donje Dragotinje.Voda je ispravna za piće i prati se konstantno stanje s vodom.

# PRIJEDOR
# KUĆE
# STAMBENI OBJEKTI
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