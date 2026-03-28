Prijedor: Proglašen prvi stepen pripravnosti od poplava, zaplavljeno do 400 kuća i stambenih objekat

Gradski štab za vanredne situacije sinoć je na telefonskoj sjednici usljed naglog porasta vodostaja bujičnih vodotoka i topljenja snijega proglasio prvi stepen pripravnosti odbrane od poplava na području grada Prijedora.

U naseljima Vrbice, Topolik, Raškovac i Puharska zaplavljeno je od 350 do 400 kuća i pomoćnih objekata. Došlo je i do porasta rijeka Miloševica, Gomjenica i Sana. Vodostaj rijeke Gomjenice iznosi jutros 426 cm, dok je trenutni vodostaj rijeke Sane 309 centimetara.

Šef Odsjeka za civilnu zaštitu grada Prijedora Miroslav Krneta je rekao da se u komunalnom preduzeću pune vreće s pijeskom, koje će biti raspoređene po određenim punktovima, te da će se graditi takozvani zečji nastup u naselju Gomjenica.

U prekidu je saobraćaj zbog oborenih stabala na potezu od Kozarca do Mrakovice. Saobraćaj se otežano odvija u dvije ulice u naseljima Raškovac i Donji Garevci. Struje nema na području Hambarina, Ljubije, Kozare, Jutrogošte i Donje Dragotinje.Voda je ispravna za piće i prati se konstantno stanje s vodom.