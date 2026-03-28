Zbog blokade otvaranja GP Bosanska Gradiška: Privredna komora RS će tužiti Zijada Krnjića

Privredna komora RS iduće sedmice namjerava podnijeti tužbu Sudu BiH protiv Zijada Krnjića, člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, zbog njegovog odbijanja da podrži usvajanje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO i na taj način omogući raspoređivanje službenika i otvaranje Graničnog prijelaza u Bosanskoj Gradišci. U izgradnju prelaza uloženo je više od 20 miliona eura, ali se na njegovo otvaranje čeka od 11. decembra, kada je bilo najavljeno.

Račić: Država investirala . Ustupljena fotografija Račić: Država investirala . Ustupljena fotografija

- Priprema tužbe je u završnoj fazi. Mi ćemo je iduće sedmice uputiti Sudu BiH i o tome ćemo upoznati javnost, pa će svi imati priliku da je vide – kazao je za “Avaz” predsjednik Privredne komore RS Goran Račić. Prelaz neuslovan Pojašnjava da su štete zbog trenutne situacije ogromne i za privredu i za građane, ali i za međunarodni ugled BiH, koja na ovaj način pokazuje da nije sposobna donijeti odluke koje su u njihovom interesu. - Postojeći prelaz je neuslovan za toliku frekvenciju putnika i toliki broj kamiona, a imamo novi granični prelaz u koji je država investirala značajna sredstva, zajedno s Hrvatskom, koji nije u funkciji. Zato smo donijeli odluku da pokrenemo tužbu protiv gospodina Krnjića, jer zbog načina ponašanja zaslužuje da bude sankcionisan. Takav stav nema nikakvu podršku od građana, jer svi sporni momenti kod utvrđivanja koeficijenata i raspodjele prihoda, mogu da se rješavaju na sudu. Bilo je postupaka, gdje su i predstavnici Vlade RS podnosili tužbe protiv UIO, ali i onih gdje je FBiH smatrala da je oštećena. Neka pokrenu spor, neka eksperti i vještaci utvrde pravilnu raspodjelu, a ovo ne može biti predmet uslovljavanja i prepucavanja na nekom političkom nivou – ističe Račić. Krnjić bez komentara Krnjić nije želio komentirati posljednje najave iz RS. On insistira da se pored ovog riješe i drugi problemi u radu Uprave, prvenstveno onaj koji se odnosi na poravnanje javnih prihoda. S obzirom na to da ne pristaje na izmjene koeficijenata, RS je više od 100 miliona KM, kroz raspodjelu prihoda od PDV-a, dobila bez osnova.

Krnjić: Neka se riješe i drugi problemi . Anadolija Krnjić: Neka se riješe i drugi problemi . Anadolija