Konaković nije stao u zaštitu poglavara Islamske zajednice BiH: Rabin Yehud Kaploun optužio Kavazovića da "širi antisemitizam"

"Ne znam. Nisam informisan. Kada se vratim u Sarajevo razgovarat ću sa reisu-l-ulemom Kavazovićem o tome", bilo je sve što je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković kazao četvrtak tokom sastanka sa rabinom Yehudom Kaplounom, posebnim izaslanikom Donalda Trumpa za praćenje i borbu protiv antisemitizma.

Rabin Kaploun je, kako saznaje Istraga, na sastanku sa Konakovićem ustvrdio da reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein efendija Kavazović “širi antisemitizam”.

Svoje tvrdnje “potkrijepio” je Kavazovićevom bajramskom hutbom čiji je tekst imao isprintan i preveden na engleski jezik.

No, umjesto da objasni Kavazovićevu hutbu, ministar Konaković je kazao da “nije upoznat” sa njenim sadržajem, obavezavši se da će, po povratku u Bosnu i Hercegovinu “porazgovarati” sa reisom.

U zvaničnom saopćenju nakon Konakovićevog sastanka sa rabinom Kaplounom, Ministarstvo vanjskih poslova je saopćilo da se na sastanku “vodio konstruktivan dijalog o zajedničkoj predanosti borbi protiv antisemitizma, islamofobije i svih oblika netolerancije”.

- Ministar Konaković naglasio je da Bosna i Hercegovina, kao društvo duboko ukorijenjeno u multietničnosti i međuvjerskoj solidarnosti, nosi posebnu moralnu odgovornost doprinijeti globalnim naporima protiv diskriminacije. Također je naglasio povijesni i simbolički značaj Sarajevske Hagade, napominjući da njezino predstavljanje u američkom Kongresu šalje snažnu poruku podrške univerzalnim vrijednostima, međusobnom poštovanju i tradiciji hrabrosti i solidarnosti. Veleposlanik Kaploun potvrdio je predanost Sjedinjenih Država stabilnosti i napretku Bosne i Hercegovine, ističući da mir nema alternativu te da dijalog i međusobno poštovanje ostaju jedini održivi put prema sigurnoj budućnosti - saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova, prikrivajući ključne detalje sastanka na kojem je Rabin oštro kritizirao reisa Kavazovića zbog njegove bajramske hutbe.

Prema informacijama Istrage, i pojedini diplomatski krugovi stranih ambasada u Sarajevu, negativno su ocijenili reisovu bajramsku hutbu, ustvrdivši da ona potiče antisemitizam. A evo koji su Kavazovićevi navodi “zasmetali” rabinu Yehudu Kaplounu i diplomatskim krugovima u BiH.

- Nad našim glavama nadvila ozbiljna prijetnja vjerskog fanatizma i cionizma. To je slijepa sila moći i mržnje, koja uništava svjetove, kulture i civilizacije. Vjerujemo da još ima zdravih srca koja će joj se oduprijeti, koja koračaju putem ljubavi i bratstva među ljudima. To je put na kojem su i u prošlosti nastajali, rasli i cvjetali gradovi i sela u kojima su ljudi slavili Stvoritelja svjetova i natjecali se u dobru. Nadamo da će tako biti i dalje, jer iza svake mrkle noći dolazi nova zora - poručio je reisu-l-ulema Kavazović na bajramskoj hutbi.

Upravo ove rečenice rabin Yehud Kaploun označio je kao “antisemitizam” vrhovnog poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

U nastavku objavljujemo kompletnu Kavazovićevu hutbu koju su u SAD-u, na sastanku sa Elmedinom Konakovićem, rabini označili kao “antisemitsku”.

- Hvala Allahu, dž. š., Stvoritelju svjetova, Vladaru vidljivog i nevidljivog, onostranog i ovostranog; Ravnatelju mira i sklada među svjetovima i među stvorenjima.

Od Njega pomoć i podršku ištemo, molimo i očekujemo; u Njegovu se milost uzdamo; Njegov mir priželjkujemo.

Njemu se molimo da sve silnike suzbije, da njihovu oholost kazni i da obraduje pravdom obespravljene i milošću ucviljene.

Neka su salavat i selam na Poslanika, a. s., na njegovu časnu porodicu i ashabe, i na sve koji ga slijede u vjeri do Sudnjega dana.

Uzvišeni je naša srca smirio u islamu i povezao u bratstvo vjernika.

Zahvaljujemo Mu se u ovome velikom danu na blagodatima vjere koju nosimo u duši, na miru u domovini i bratstvu i lijepom komšiluka među nama.

Dočekali smo Bajram, a ispratili ramazan, ojačani namazom, postom i zekatom, ali i upućeni u izazove i kušnje koje nas vrebaju.

Draga braćo i sestre!

Kao muslimani pokorni Bogu, razumijevamo svijet kao mjesto stalnog sučeljavanja dobra i zla, stalnog nadmetanja između ovih dviju suprotnosti i mjestom tegobe i suza. Vjerujemo da smo stalno izloženi kušnjama i ispitima, da se vidi koji će od nas bolje postupati.

Među nama će biti sretnih i nesretnih. Oni su naša kušnja. Potrudimo se da se stalno natječemo u dobru i da bratskom i sestrinskom ljubavlju brišemo suze s lica unesrećenih ljudi. Upravo je to naša misija, naše poslanje i naša zadaća.

Sjetimo se riječi Uzvišenog: Nema straha niti će tugovati onaj koji vjeruje u Boga i Sudnji dan i čini dobra djela, bili oni (muslimani), jevreji, sabejci ili kršćani (El-Maide, 69).

A da bismo mogli postati nada i utjeha ljudima, moramo učvrstiti našu vjeru, ujediniti naša srca, ukrotiti našu dušu i povezati se u bratstvo vjere, zajednicu ljudi predanih jedinome Bogu.

Naše putovanje na ovoj zemlji je dugo i nije od jučer. Bilo je i bit će teških dionica na njemu. I uprkos tome što ima ljudi koji nam propast žele, nećemo pasti u očaj. Naprotiv, trudit ćemo se da sačuvamo našu vjeru i dostojanstvo i da nas ne otruje mržnja.

Svjesni smo da i ono što nas očekuje u nastavku našeg putovanja su izazovi, teškoće i prepreke. Bit će na tom putu strmina i uzbrdica, stupica i prevara, kao što je uvijek i bilo, no uprkos svim poteškoćama mi ćemo se i dalje kretati i truditi na Božijem putu. Zaista je Allahova milost blizu onih koji dobra djela čine.

Zato, braćo i sestre, nemojmo dozvoliti malodušnima da unište naš svijet, koji smo stoljećima gradili zajedno s dobrim našim komšijama. Valja nam u svakom vremenu imati prisebnost duha i ne padati u očaj. Ne smijemo izgubiti osjećaj za mjeru, istinu i pravdu.

Naučili smo da je u svakom, a posebno u teškom vremenu, najljekovitija Božija riječ i najbolja osobina imati strpljenje. Koji se Božije riječi budu držali i nosili je u svom srcu i duši i budu strpljivi, bit će najbliži čestitosti.

Uzvišeni Gospodar kaže:

Neka zločini drugih prema vama ne navedu vas da nepravedni budete; pravedni budite, to je bliže čestitosti (El-Maide, 8).

Braćo i sestre!

Postoje vremena kada se safovi moraju bolje poravnati, zbiti i učvrstiti, kada se i lica ljudi i njihova srca moraju zbližiti i okrenuti u istom smjeru. Samo vjera u zajedničku sudbinu, disciplina, red i poredak mogu ljude spasiti od haosa i nesreće.

Porodica je naša sigurna oaza, a džemat naša snaga i temelj našega bratstva. Svi obredi naše vjere upućuju nas na zajedništvo, pa i ovaj današnji – bajram-namaz.

Uzvišeni kaže: Pa ko poštiva Allahove propise – znak je čestita srca (El-Hadž, 32).

Zdrava je ona zajednica u kojoj ljudi komuniciraju s poštovanjem i uvažavanjem i onda kada se razlikuju u mišljenjima i u stavovima. Snažna je ona zajednica u kojoj se pokazuje odgovornost naspram javnih dobara, na kojima počiva zdrav duh i snaga naroda. Odgovorna je ona zajednica koja brine o najslabijima: bolesnima, siromašnima i bespomoćnima. Sigurna je ona zajednica u kojoj svaki njen član vodi računa o redu i poretku, poštuje zakone i pravila koji štite pojedinca i društvo u cjelini. Napredna je ona zajednica koja se oslanja na razum i znanje, a ne na emociju i populizam.

Svaki dio naše zajednice treba ostati posvećen onome od čega ovisi naše pojedinačno i zajedničko dobro. Sigurnost naše zajednice mora biti nadređena svim drugim preokupacijama. Oni među nama koji nose emanet koji su tražili i koji im je povjeren, moraju biti posebno budni. Među njima su stražari i vođe. Njihova budnost i odlučnost da se suprotstave zlu koje narušava mir i koheziju u društvu smjernice su i pravac za cijelu zajednicu.

Vjernici su poput zgrade, rekao je Vjerovjesnik, a. s., čiji dijelovi povezuju jedni druge, pa je, kako bilježi imam Buharija, on spleo prste svojih ruku u jedan čvor. Na ovaj način Poslanik, a. s., nam je pokazao da samo oslanjanjem jednih na druge možemo sačuvati naše duhovno i naše fizičko biće. To se ne može postići parolama i proklamacijama, već stalnim trudom, stečenim znanjem i žrtvovanjem svih nas.

Mi čovjeka stvaramo da se trudi (El-Beled, 4), kaže Allah, dž. š.

Braćo i sestre!

Pozivam vas da u vremenu smutnje, epskog nasilja i stradanja, u vremenu podjela i malodušnosti ostanete prisebni i ne dozvolite da nas drugi uvuku u svoje vrtloge zla. Naša srca trebaju ostati s onima koji najviše pate. Mala smo zajednica ljudi, ne trebamo se plašiti zla, ali moramo se brinuti o sebi. Kada bi se plamen zla mogao ugasiti suzama, bile bi dovoljne suze naših majki, pa da oružje za svagda zašuti.

Nad našim glavama se nadvila ozbiljna prijetnja vjerskog fanatizma i cionizma. To je slijepa sila moći i mržnje, koja uništava svjetove, kulture i civilizacije. Vjerujemo da još ima zdravih srca koja će joj se oduprijeti, koja koračaju putem ljubavi i bratstva među ljudima. To je put na kojem su i u prošlosti nastajali, rasli i cvjetali gradovi i sela u kojima su ljudi slavili Stvoritelja svjetova i natjecali se u dobru. Nadamo da će tako biti i dalje, jer iza svake mrkle noći dolazi nova zora.

Muhammed, a. s., rekao je: U čijem srcu se sastanu strah i nada, Allah će mu podariti ono čemu se nada, a sačuvati ga od onoga od čega strahuje (Bejheki).

Sada su nam potrebni svaki musliman, kršćanin i jevrej koji nisu otrovani mržnjom.

Braćo i sestre!

Svakog jutra osvanemo na vratima Allahove milosti. Niti jedna naša potreba ili kušnja nisu veći od Njegove milosti. U svakom mraku, ma koliko bio crn, nalazi se svjetiljka koju trebamo zapaliti. Valja nam se potruditi i naći puta ka njoj. Kušnja, pa i ova današnja, voda je koja čisti srce i dušu i jača našu volju.

Zar Allah u Svojoj Knjizi nije rekao: Ne gubite nadu u milost Allahovu. Onome ko se u Allaha uzda, On mu je dosta. Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu.

Put vjere je najsigurniji put, najbolji način ispunjenja sreće u ovom i u budućem životu. Vjera nas drži na okupu, u krugu Božije milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Zato, ispunimo zavjet dat Bogu da ćemo samo Njega obožavati, da ćemo prema roditeljima i rodbini dobri biti, da nećemo lagati, krasti, blud i zulum činiti, da ćemo uvijek život štititi i ljudska prava poštivati.

Nadamo se da smo u ovom mjesecu zaslužili Božiju milost, Njegov oprost i spas od džehenemske patnje i azaba. Nastavimo, kao predane Božije sluge, služiti Njegovoj vjeri i natjecati se u dobru. To je jedini ispravan put i jedina nada za sve nas.

Suprotstavimo se zlu i grijehu, prvo u sebi a potom to zahtijevajmo i od drugih.

Zar da od drugih tražite da čine dobro, a sebe zaboravljate, kaže Kurʼan. Pobrinimo se o sebi, kako bismo i drugima mogli pomoći. Brinimo o porodici, čuvajmo i jačajmo komšiluk među nama i prijateljske odnose sa svijetom. Budimo radost jedni drugima. Popravljajmo međuljudske odnose i vodimo računa o našim obavezama i pravima drugih ljudi.

Svim muslimanima i muslimankama u domovini Bosni i Hercegovini i u našem Sandžaku, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji i u našoj dijaspori čestitam Ramazanski bajram. Želim da ga u miru i rahatluku provedu sa svojim najmilijima, prijateljima i komšijama.

Molim Uzvišenog Allaha da vam podari dobro zdravlje i da budete uvijek u Božijoj zaštiti i Njegovom rizaluku.

Molim Ga da bolesnima da zdravlje, slabim i iznemoglim snage da savladaju svoje poteškoće, svima nama lijepu i obilnu halal nafaku.

Molim Ga da u svijetu zavlada mir, utihne oružje i prestane stradanje i patnja ljudi na Bliskom istoku i svugda u svijetu.

Gospodaru naš, pomozi nam, popravi nas, ojačaj nam vjeru i uputi nas Pravim putem”.