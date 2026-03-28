Kako je od vanjske politike napravljena suprotnost: Diplomatija afera, skandala i glupih bitaka na mrežama

Aktuelno Predsjedništvo Bosne i Hercegovine demonstrira nesposobnost da postigne, pa čak i da pokuša postići konsenzus o bilo kojem vanjskopolitičkom pitanju, kaže za „Dnevni avaz“ bivši diplomata Mirza Hajrić.

- BiH nema zakon o vanjskim poslovima, a sada nemamo ni važeću strategiju vanjske politike, koja je istekla, dok članovi Predsjedništva BiH u javnim nastupima predstavljaju svaki sebe - navodi Hajrić.

Ističe da u takvim uslovima spoljna politika gravitira više ka funkciji ministra vanjskih poslova i čini je važnijom, ali je aktuelni šef diplomatije Elmedin Konaković ostvario još lošiji rezultat.

Diplomatija društvenih mreža

Ministar Konaković je devalvirao potpuno glas Ministarstva vanjskih poslova BiH, upuštajući se na društvenim mrežama u svakodnevno komentarisanje svega i svačega, te u konfrontacije s novinarima, javnim ličnostima, influenserima, pa i građanima sumnjivih biografija.

Stoga je teško reći šta su konkretni rezultati bh. diplomatije u ovom mandatu, osim možda Rezolucije UN-a o Srebrenici i spomenika žrtvama genocida u Njujorku (New York), dodaje on.

Činjenica da članovi Predsjedništva BiH više i ne pokušavaju sakriti da ne razgovaraju jedni s drugima, već šalju privatna pisma svjetskim liderima, ograđujući se od stavova drugih članova, praktično je suspendovala funkciju šefa države.

Istovremeno, mnogi od gotovo 550 službenika domaće diplomatije nastavljaju nizati diplomatske skandale u šezdesetak zemalja u kojima djeluje diplomatsko-konzularna mreža BiH.

Obrad Kesić, ambasador BiH Belgiji, zaključao svečanu salu da pokuša spriječiti izložbu posvećenu žrtvama genocida u Srebrenici. Generalna konzulica BiH u Frakfurtu Višnja Lončar medijima i njemačkoj policiji prijavljuje za primanje mita konzula Admira Atovića.

Skandali DKP-a

Ovakvi i slični naslovi posvećeni domaćim diplomatama, nisu rijetkost u medijima. Jedan od najvećih skandala je onaj kada je smijenjen počasni konzul BiH u Panami Fatih Kol, jer ga je Tužilaštvo BiH sumnjičilo za veze s globalnim narkokartelom „Tito i Dino“.

Indikativno je da u jeku te afere „Black Tie“ BiH nije posjetio nijedan diplomata između marta i septembra, kaže za „Dnevni avaz“ Denis Hadžović, šef kabineta u Ministarstvu u vrijeme mandata Bisere Turković.

Konakoviću zamjera što je mnogo stvari radio na svoju ruku i bez konsulacija i bez dugoročne strategije. Aktivnosti je bilo nesumnjivo mnogo, ali su izostali rezultati, kaže on.

- Možda je malo i pregorio u tim nastojanjima, ali osim nedostatka rezultata, mislim da je polarizovao i stanje u Ministarstvu - navodi Hadžović.