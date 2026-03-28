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SNIJEG NAPRAVIO KOLAPS

Haotično stanje u Krajini, posebno je teško u Kladuši: "Ulazimo u treću noć bez struje, hrana nam se pokvarila, nemamo gdje hljeb kupiti"

Snijeg je izazvao poteškoće i u telekomunikacijama, pa su u prekidu telefonske linije prema Bužimu, Bosanskoj Krupi i Velikoj Kladuši

Snijeg napravio haos. Avaz

S. S.

28.3.2026

Situacija u Unsko-sanskom kantonu i dalje je otežana uslijed posljednjih snježnih padavina, a brojni kvarovi na elektroenergetskoj mreži još uvijek nisu u potpunosti sanirani.

Prema podacima Kantonalne uprave civilne zaštite, bez električne energije su i dalje općine Bužim, Velika Kladuša, Bosanska Krupa te dio Cazina, zbog kvara na 110 kV dalekovodu Prijedor–Bosanska Krupa. Problemi su evidentni i u Bihaću, gdje je više dalekovoda van napona, dok su kvarovi na niskonaponskoj mreži prisutni širom kantona.

Snijeg je izazvao poteškoće i u telekomunikacijama, pa su u prekidu telefonske linije prema Bužimu, Bosanskoj Krupi i Velikoj Kladuši. Vodosnabdijevanje je, uprkos svemu, za sada zadovoljavajuće.

Kako nam javljaju čitatelji iz Velike Kladuše, oni idu u treću noć bez električne energije, za razliku od drugih mjesta gdje je električna energija povremeno dolazila, praktično nemaju gdje hljeb da kupe, hrana u frižiderima im se već pokvarila, dok u brojnim selima nema ni vode.

Saobraćaj se odvija otežano, a zabrana za vozila preko 7,5 tona i dalje je na snazi na dionicama Ključ–Bosanski Petrovac–Bihać i Bosanski Petrovac–Drvar. Na graničnom prelazu Izačić zabranjen je saobraćaj za teretna vozila s prikolicom i šlepere.

Vatrogasne jedinice imale su više tehničkih intervencija, uglavnom na uklanjanju stabala sa kolovoza i ispumpavanju vode, dok su zabilježene i četiri saobraćajne nezgode u kojima su tri osobe lakše povrijeđene.

Iako su nadležne službe stalno na terenu, potpuna normalizacija stanja u kantonu još se ne nazire.

# BIHAĆ
# USK
# VELIKA KLADUŠA
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