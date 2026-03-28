Da li je o tome Izetbegović govorio: Dodik najavio da će specijalni izaslanik Trampa doći u Banju Luku

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da će ovih dana u RS doći delegacija iz Rusije, koja će zajedno sa predstavnicima iz RS izvršiti određenu inventuru izgradnje rusko-srpskog hrama u Banjoj Luci.

Ipak, izjava u nastavku je privukla dosta više pažnje.

- Očekujem da ćemo imati jednu značajnu posjetu iz SAD, specijalnog izaslanika Donalda Trumpa, za antisemitizam. To je naš prijatelj koji ovdje dolazi jer je srpski i jevrejski narod stradao zajedno i zajedno treba da obilježimo svaku vrstu stradanja i odamo počast svim žrtvama - rekao je predsjednik SNSD-a.