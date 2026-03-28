Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDSJEDNIK SNSD-A

Da li je o tome Izetbegović govorio: Dodik najavio da će specijalni izaslanik Trampa doći u Banju Luku

Doći će, kaže Dodik, još neke važne ličnosti koje će dati značaj obilježavanju u Donjoj Gradini

Milorad Dodik. Dejan Rakita / PIXSELL

S. S.

28.3.2026

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da će ovih dana u RS doći delegacija iz Rusije, koja će zajedno sa predstavnicima iz RS izvršiti određenu inventuru izgradnje rusko-srpskog hrama u Banjoj Luci.

Ipak, izjava u nastavku je privukla dosta više pažnje.

- Očekujem da ćemo imati jednu značajnu posjetu iz SAD, specijalnog izaslanika Donalda Trumpa, za antisemitizam. To je naš prijatelj koji ovdje dolazi jer je srpski i jevrejski narod stradao zajedno i zajedno treba da obilježimo svaku vrstu stradanja i odamo počast svim žrtvama - rekao je predsjednik SNSD-a.

Doći će, kaže Dodik, još neke važne ličnosti koje će dati značaj obilježavanju u Donjoj Gradini.

Obilježavanje u Donjoj Gradini biti će sedam dana nakon Vaskrsa, 19. aprila.

Podsjećamo, ranije je predsjednik SDA Bakir Izetbegović u emisiji Plenum na Federalnoj televiziji rekao da će se ovih dana u Banjoj Luci nešto opasno desiti, ali nije htio otkriti o čemu je riječ. Da li je u pitanju upravo ova posjeta ili nešto drugo, još nije poznato.

# BANJA LUKA
# MILORAD DODIK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (50)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.