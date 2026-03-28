Problemi s električnom energijom nakon snijega: U TK 22.000 kupaca bez struje, teško stanje u Krajini, problemi i u ZDK

Obilne količine mokrog i teškog snijega dovele su do ekstremnog opterećenja elektroenergetske infrastrukture što je uzrokovalo ozbiljna mehanička oštećenja, kvarove na prijenosnim i distributivnim dalekovodima. Pucanje betonskih i željezno-rešetkastih stubova do kojih je došlo, potvrđuju razmjere mehaničkog opterećenja.

Zbog kvarova na objektima Elektroprijenosa BiH koji nisu u nadležnosti Elektroprivrede BiH, najteža situacija sa snabdijevanjem električnom energijom je i dalje u Unsko-sanskom kantonu, posebno u Velikoj Kladuši. Prekidi u snabdijevanju su i u Bihaću, Cazinu i Sanskom Mostu, dok su za Bosansku Krupu i Bužim iznađena alternativna rješenja.

Snijeg je izazvao i velika oštećenja na 35 kV dalekovodima i prekide u snabdijevanju u Tuzli, Živinicama i Srebreniku u Tuzlanskom kantonu. Evidentiran je i veći broj kvarova na niskonaponskoj mreži. Bez napajanja el.energijom je oko 22.013 kupaca.

U toku je sanacija kvarova na teško pristupačnim područjima općina Vareš, Zavidovići, Maglaj, Olovo, Kakanj i Zenica u Zeničko-dobojskom kantonu.

Elektroprivreda BiH čini maksimalne napore kako bi kvarove na svojim objektima na područjima gdje su evidentirani prekidi u snabdijevanju, sanirala u što kraćem vremenu. Na terenu su kontinuirano angažovane sve raspoložive elektromonterske ekipe.