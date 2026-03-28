"Dobre ljude" dobro uhljebljuju: Bivši član GO Naše stranke primljen u Federalni zavod za statistiku

Bivši član Glavnog odbora Naše stranke Amer Tikveša imenovan je na poziciju savjetnika direktora u Federalnom zavodu za statistiku, pokazuju dokumenti u koje smo imali uvid.
Prema rješenju Zavoda, Tikveša je postavljen na radno mjesto savjetnika direktora za organizaciju rada i međunarodnu saradnju, a pozicija je svrstana u XII platni razred. Odluka je donesena krajem marta, s primjenom od 27. marta 2026. godine.
Ispunjava uslove
U obrazloženju se navodi da imenovani ispunjava uslove predviđene pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, te da je imenovanje izvršeno u skladu sa zakonskim odredbama koje omogućavaju rukovodiocima angažman savjetnika koji nemaju status državnog službenika.
Međutim, ovaj slučaj dodatno otvara pitanje političkog utjecaja na zapošljavanje u javnim institucijama. Tikveša je ranije bio član Glavnog odbora Naše stranke i njihov PR, što njegov angažman u državnoj instituciji stavlja u kontekst šire prakse raspoređivanja stranačkih kadrova na pozicije u javnom sektoru.
Savjetnik stranačke kolegice
Prema javno dostupnoj biografiji, Tikveša je dugogodišnji radnik u oblasti novinarstva i odnosa s javnošću, a radio je i u političkom sektoru, uključujući i savjetničku funkciju kabinetu Mirjane Marinković-Lepić, stranačke kolegice koja je kratkotrajno bila predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.
Ovaj slučaj dolazi u trenutku kada se vlast u Federaciji BiH često suočava s kritikama zbog zapošljavanja po političkoj liniji, uprkos deklarativnim opredjeljenjima za profesionalizaciju javne uprave i dugogodišnjih kritika kad su bili u opoziciji na račun SDA zbog takvih praksi.
Iako su ovakva imenovanja formalno u skladu sa zakonom, kritičari ističu da praksa političkog kadroviranja potkopava povjerenje građana u institucije i dodatno učvršćuje percepciju da su javne funkcije dostupne prvenstveno stranački podobnim pojedincima.