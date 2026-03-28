"Dobre ljude" dobro uhljebljuju: Bivši član GO Naše stranke primljen u Federalni zavod za statistiku

Bivši član Glavnog odbora Naše stranke Amer Tikveša imenovan je na poziciju savjetnika direktora u Federalnom zavodu za statistiku, pokazuju dokumenti u koje smo imali uvid.

Prema rješenju Zavoda, Tikveša je postavljen na radno mjesto savjetnika direktora za organizaciju rada i međunarodnu saradnju, a pozicija je svrstana u XII platni razred. Odluka je donesena krajem marta, s primjenom od 27. marta 2026. godine.

Ispunjava uslove

U obrazloženju se navodi da imenovani ispunjava uslove predviđene pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, te da je imenovanje izvršeno u skladu sa zakonskim odredbama koje omogućavaju rukovodiocima angažman savjetnika koji nemaju status državnog službenika.