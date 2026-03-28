Bećirović u Istanbulu: Dočekao ga Erdoan u svojoj palati, razgovor o jačanju saradnje

Bećirovića je, uz vojne i državne počasti, Erdogan dočekao u Dolmabahče palati, nakon čega su se uputili na sastanak, razgovarajući i tokom dolaska.

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravi u Istanbulu, gdje se sastao s predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoanom (Recep Tayyip Erdoğan).

Više detalja o razgovoru očekuje se nakon završetka susreta, a ranije je najavljeno da će glavne teme biti unapređenje političke i ekonomske saradnje između Bosne i Hercegovine i Turske, s posebnim naglaskom na regionalnu stabilnost i zajedničke projekte.

Po završetku sastanka planirana je i radna večera koju je Erdoan upriličio u čast Bećirovića.

Iz kabineta Bećirovića istaknuto je da ova posjeta predstavlja nastavak njegovih intenzivnih vanjskopolitičkih aktivnosti, podsjećajući da je neposredno prije dolaska u Tursku boravio i u Sjedinjenim Američkim Državama.