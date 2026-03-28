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U DOLMABAHČE PALATI

Bećirović u Istanbulu: Dočekao ga Erdoan u svojoj palati, razgovor o jačanju saradnje

Fokus na politiku, ekonomiju i stabilnost regiona

Denis Bećirović i Recep Tayyip Erdoğan. Screenshot

B. A.

28.3.2026

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravi u Istanbulu, gdje se sastao s predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoanom (Recep Tayyip Erdoğan).

Bećirovića je, uz vojne i državne počasti, Erdogan dočekao u Dolmabahče palati, nakon čega su se uputili na sastanak, razgovarajući i tokom dolaska.

Više detalja o razgovoru očekuje se nakon završetka susreta, a ranije je najavljeno da će glavne teme biti unapređenje političke i ekonomske saradnje između Bosne i Hercegovine i Turske, s posebnim naglaskom na regionalnu stabilnost i zajedničke projekte.

Po završetku sastanka planirana je i radna večera koju je Erdoan upriličio u čast Bećirovića.

Iz kabineta Bećirovića istaknuto je da ova posjeta predstavlja nastavak njegovih intenzivnih vanjskopolitičkih aktivnosti, podsjećajući da je neposredno prije dolaska u Tursku boravio i u Sjedinjenim Američkim Državama.

# SASTANAK
# TURSKA
# DENIS BEĆIROVIĆ
# ISTANBUL
# ERDOGAN
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