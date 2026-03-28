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OPĆI HAOS

Video / Drama u Prijedoru: Bujica nosila automobil, kuće na ivici poplave

Mještani tvrde da pomoć ne stiže

Bujica nosila automobil. Platforma X

B. A.

28.3.2026

U Ulici Mahmuta Bušatlije u prijedorskom naselju Gomjenica danas se odvijala prava drama pred očima zabrinutih stanovnika. Voda, koja je došla gotovo do ulaznih vrata kuća, u jednom trenutku je odnijela automobil i vozača.

Prema riječima mještana, incident se dogodio iznenada, kada je bujica povukla vozilo marke Golf 5 zajedno s mladićem koji je bio za volanom.

- Sve se desilo prije pola sata. Momak je jedva uspio izaći uz našu pomoć, dok je automobil ostao u vodi - ispričala je jedna mještanka za Nezavisne novine, dodajući da strahuje da će voda prodrijeti i u njen dom.

Stanovnici ističu da se slične situacije ponavljaju svake godine, ali da nadležne službe, kako tvrde, ne reaguju na njihove pozive.

- Voda nam je već pred ulazom. Bezuspješno zovemo da pošalju pumpe ili mehanizaciju kako bi se problem riješio - navodi ona.

Ozbiljnost situacije potvrđuje i činjenica da je bujica odnijela vozilo, dok je vozač jedva izvukao živu glavu.

- Ovo je očaj. Kiša ne prestaje padati, noć dolazi, a niko ne dolazi da pomogne - poručuju mještani.

# DARMA
# BUJICA
# AUTOMOBIL
# PRIJEDOR
# POMOĆ
# HAOS
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