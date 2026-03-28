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ZAKON

Borenović: BiH mora jasno odbaciti fašizam i veličanje zločina

Traži zakonsku zabranu spornih simbola

Branislav Borenović. Avaz

B. A.

28.3.2026

Poslanik PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović poručio je da zabrana simbola NDH mora biti jasno definisana Krivičnim zakonom BiH.

Istakao je da je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužio Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u roku od 30 dana uputi prijedlog izmjena zakona u parlamentarnu proceduru, kako bi se precizno sankcionisala upotreba slogana i simbola povezanih s ustaškim režimom.

Prema njegovim riječima, prijedlog je usvojen ubjedljivom većinom, 34 poslanika glasala su za, četiri protiv, bez uzdržanih.

Borenović je upozorio na sve češće pojave ovakvih poruka i simbola u javnom prostoru, ocjenivši ih ozbiljnim društvenim problemom i prijetnjom međunacionalnih odnosa u Bosni i Hercegovini.

Naglasio je da je riječ o ideologiji i simbolima koji nose teške historijske konotacije i povezani su s teškim zločinima, zbog čega, kako kaže, ne smiju biti relativizirani niti tolerisani.

– Zakon mora biti jasan, precizan i primjenjiv, bez prostora za različita tumačenja. Bosna i Hercegovina mora jasno pokazati da nema mjesta za fašizam, mržnju i veličanje zločina – poručio je Borenović.

Dodao je da nulta tolerancija prema ovakvim pojavama mora biti nedvosmislen stav institucija.

# FAŠIZAM
# BRANISLAV BORENOVIĆ
# RATNI ZLOČINCI
# NDH
# POSLANIK PDP-A
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