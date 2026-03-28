Borenović: BiH mora jasno odbaciti fašizam i veličanje zločina

Poslanik PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović poručio je da zabrana simbola NDH mora biti jasno definisana Krivičnim zakonom BiH.

Istakao je da je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužio Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u roku od 30 dana uputi prijedlog izmjena zakona u parlamentarnu proceduru, kako bi se precizno sankcionisala upotreba slogana i simbola povezanih s ustaškim režimom.

Prema njegovim riječima, prijedlog je usvojen ubjedljivom većinom, 34 poslanika glasala su za, četiri protiv, bez uzdržanih.

Borenović je upozorio na sve češće pojave ovakvih poruka i simbola u javnom prostoru, ocjenivši ih ozbiljnim društvenim problemom i prijetnjom međunacionalnih odnosa u Bosni i Hercegovini.