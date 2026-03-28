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ISTANBUL

Bećirović upoznao Erdoana s lobiranjem RS i islamofobnim narativima

Razgovarali o NATO putu, ekonomskoj saradnji i zaštiti integriteta BiH

Screenshot

B. A.

28.3.2026

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se u Dolmabahče palati u Istanbulu s predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoanom (Recep Tayyip Erdoğan).

Bećirović je zahvalio Erdoanu i turskom narodu na kontinuiranoj podršci suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH te istaknuo značaj Turske kao snažnog NATO saveznika i članice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira.

Tokom susreta razgovarano je o razvoju političkih i diplomatskih veza, jačanju ekonomske saradnje, povećanju izvoza BiH u Tursku i potencijalima u infrastrukturi, energetici i poljoprivredi.

Predsjedavajući je upoznao Erdoana s aktivnostima lobističkih struktura entiteta Republika Srpska, koje koriste velika finansijska sredstva za širenje lažnih narativa o BiH i podrivanje Dejtonskog sporazuma, te s plasiranjem islamofobnih teza protiv Bošnjaka. Naglasio je da je proaktivno djelovanje u ključnim svjetskim centrima i jačanje savezništava jedini odgovor na takve politike.

Erdoan je potvrdio da je očuvanje mira, stabilnosti i multietničke BiH prioritet za Tursku i da će zemlja nastaviti jačati bilateralne veze te se suprotstaviti svima koji ugrožavaju nezavisnost i teritorijalni integritet BiH.

# TURSKA
# RS
# JAČANJE BILATERALNE VEZE
# RECEP TAYYIP ERDOĞAN
# ISLAMOFOBNI NARATIVI
# RAZGOVOR
# SASTANAK
# DENIS BEĆIROVIĆ
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