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GP GRADIŠKA

Kolona na granici duga šest kilometara: Robert Dacešin ogorčen čekanjima

Upozorava na višesatna zadržavanja

Kolona na granici duga šest kilometara. Facebook

B. A.

28.3.2026

Duge kolone i višesatna čekanja na granicama Bosne i Hercegovine ponovo su izazvale nezadovoljstvo građana, a reagovao je i poznati bh. putopisac Robert Dacešin, koji se jučer zatekao na graničnom prijelazu Gradiška.

Prema njegovim riječima, kolona vozila bila je duga čak šest kilometara, i to u periodu bez praznika i pojačanog saobraćaja.

- Kolona na GP Gradiška trenutno šest kilometara duga, a nikakav praznik ovaj vikend. Pitam se šta će biti narednih sedmica kada krenu vaskršnji praznici? - naveo je Dacešin.

Istakao je da je putovao širom svijeta i prelazio brojne granice, ali da se rijetko susretao s ovakvim situacijama.

- Ni na najkorumpiranijim granicama Zapadne Afrike nisam čekao duže od dva sata, a kod nas je ovo već barem deseti put da čekam četiri i više sati - poručio je.

Dodao je da mu je posebno žao ljudi koji žive u inostranstvu i često dolaze u BiH, jer su prinuđeni da trpe duga čekanja i gube vrijeme.

- Tužno je vidjeti da su granice sve veće i da ljudi ne mogu normalno da se kreću. Pustite ljude da žive normalno - zaključio je Dacešin.


# BIH
# GRANIČNI PRELAZ
# ROBERT DACEŠIN
# PUTOPISAC
# OGORČENJE
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