Kolona na granici duga šest kilometara: Robert Dacešin ogorčen čekanjima

Duge kolone i višesatna čekanja na granicama Bosne i Hercegovine ponovo su izazvale nezadovoljstvo građana, a reagovao je i poznati bh. putopisac Robert Dacešin, koji se jučer zatekao na graničnom prijelazu Gradiška.

Prema njegovim riječima, kolona vozila bila je duga čak šest kilometara, i to u periodu bez praznika i pojačanog saobraćaja.

- Kolona na GP Gradiška trenutno šest kilometara duga, a nikakav praznik ovaj vikend. Pitam se šta će biti narednih sedmica kada krenu vaskršnji praznici? - naveo je Dacešin.