Kolona na granici duga šest kilometara: Robert Dacešin ogorčen čekanjima

Duge kolone i višesatna čekanja na granicama Bosne i Hercegovine ponovo su izazvale nezadovoljstvo građana, a reagovao je i poznati bh. putopisac Robert Dacešin, koji se jučer zatekao na graničnom prijelazu Gradiška.
Prema njegovim riječima, kolona vozila bila je duga čak šest kilometara, i to u periodu bez praznika i pojačanog saobraćaja.
- Kolona na GP Gradiška trenutno šest kilometara duga, a nikakav praznik ovaj vikend. Pitam se šta će biti narednih sedmica kada krenu vaskršnji praznici? - naveo je Dacešin.
Istakao je da je putovao širom svijeta i prelazio brojne granice, ali da se rijetko susretao s ovakvim situacijama.
- Ni na najkorumpiranijim granicama Zapadne Afrike nisam čekao duže od dva sata, a kod nas je ovo već barem deseti put da čekam četiri i više sati - poručio je.
Dodao je da mu je posebno žao ljudi koji žive u inostranstvu i često dolaze u BiH, jer su prinuđeni da trpe duga čekanja i gube vrijeme.
- Tužno je vidjeti da su granice sve veće i da ljudi ne mogu normalno da se kreću. Pustite ljude da žive normalno - zaključio je Dacešin.