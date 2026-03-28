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PITANJE ZA DODIKA

Bodiroga: "Gdje su nestale pare i ko danas bolje živi?"

Šef kluba SDS-a kritikovao ekonomsku politiku vlasti RS-a i rast dugova

Ognjen Bodiroga. Platforma X

B. A.

28.3.2026

Šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Ognjen Bodiroga, reagovao je na jučerašnje navode predsjednika SNSD-a o ekonomskom napretku, ocijenivši da su poređenja sa 2005. godinom "besmislena i nerelevantna".

Prema njegovim riječima, tada u BDP nisu uračunati prihodi po osnovu PIO niti kreditna zaduženja, pa su procentualna poređenja danas neprimjerena. Takav način obračuna, dodaje, omogućio je vlastima SNSD-a da povećaju zaduženje bez značajnijeg uticaja na učešće u BDP-u.

Pozivajući se na podatke Investiciono-razvojne banke, Bodiroga je naveo da je ukupan dug Republike Srpske krajem 2005. godine iznosio 3,34 milijarde KM, dok je krajem 2024. godine dostigao 6,68 milijardi KM.

- Ako uzmemo 2009. godinu, kada je SNSD već bio na vlasti, dug je iznosio 3,68 milijardi KM. Danas je 6,68 milijardi. To je povećanje od tri milijarde maraka i postavlja se pitanje, gdje je taj novac uložen i da li se danas bolje živi nego prije 10, 15 ili 20 godina - rekao je Bodiroga.

On je posebno kritikovao stanje putne infrastrukture, minimalne penzije i potrošačke korpe, ističući da se standard života u RS-u nije značajno poboljšao u odnosu na susjedne zemlje.

Govoreći o zaduženosti lokalnih zajednica, naveo je da su jedinice lokalne samouprave 2005. godine bile zadužene 24 miliona KM, dok je na kraju 2024. godine taj dug porastao na 543 miliona KM.

Također, fondovi socijalne sigurnosti 2005. i 2006. godine nisu imali dugovanja, dok krajem 2024. godine iznose oko 273 miliona KM.

Bodiroga je pozvao vlast da demantuju njegove tvrdnje ukoliko podaci nisu tačni, ističući važnost transparentnosti u finansijskom poslovanju Republike Srpske.

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# RAST DUGOVA
# VLASTI RS-A
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