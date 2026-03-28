Bodiroga: "Gdje su nestale pare i ko danas bolje živi?"

Šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Ognjen Bodiroga, reagovao je na jučerašnje navode predsjednika SNSD-a o ekonomskom napretku, ocijenivši da su poređenja sa 2005. godinom "besmislena i nerelevantna".

Prema njegovim riječima, tada u BDP nisu uračunati prihodi po osnovu PIO niti kreditna zaduženja, pa su procentualna poređenja danas neprimjerena. Takav način obračuna, dodaje, omogućio je vlastima SNSD-a da povećaju zaduženje bez značajnijeg uticaja na učešće u BDP-u.

Pozivajući se na podatke Investiciono-razvojne banke, Bodiroga je naveo da je ukupan dug Republike Srpske krajem 2005. godine iznosio 3,34 milijarde KM, dok je krajem 2024. godine dostigao 6,68 milijardi KM.

- Ako uzmemo 2009. godinu, kada je SNSD već bio na vlasti, dug je iznosio 3,68 milijardi KM. Danas je 6,68 milijardi. To je povećanje od tri milijarde maraka i postavlja se pitanje, gdje je taj novac uložen i da li se danas bolje živi nego prije 10, 15 ili 20 godina - rekao je Bodiroga.