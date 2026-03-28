Radončić: Zaustavit ćemo Konakovićevu pljačku stoljeća, koja i Nikšića šalje u zatvor

Mi smo transparentni, ali lopuže nisu.

Odgovor jednostavan: 20 miliona KM kredita od ASA banke i još 20 miliona KM kredita od Nove banke.

- Gostujući kod Senada Hadžifejzovića, Dino Konaković, moralna olupina, javno je i prljavo branio pokušaj uništenja BH Telekoma i pitao da objasnimo čijim novcima “Avaz” gradi naselje na Ilidži.

Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić osvrnuo se na večerašnje gostovanje Elmedina Konakovića na Face televiziji, gdje ga je predsjednik propale stranke javno vrijeđao.

Zato čovjek koji pokušava od BH Telekoma ukrasti nevjerovatnih 671,5 miliona KM, plus višemilionske kamate, neka javno kaže koliko košta posao preuzimanja neuporedivo manje vrijednog Telemaha? Zašto krije cijenu koruptivnog posla za koji se toliko bori i to preko Nikšićevih leđa, koji treba dobiti višegodišnju robiju za tuđi tal?

Lajavac, naravno, šuti, ali mi ne šutimo.

I, ne bojimo se poznatih međunarodnih varalica i potkupljenih domaćih “političara u pokušaju”.

Tek će se otkriti kako je Konakovićev partner Dragan Šolak dobio otkaz u Londonu, zašto su ga novi vlasnici Grupe istjerali sa posla i svu dokumentaciju “isporučili” međunarodnoj policiji. Gdje se i ko tajno sastajao?

Ti papiri otkrivaju i kome je u BiH spremljeno za lični tal 10 miliona eura! Plus, ogroman “oprani novac” za direktore BH Telekoma i druge taldžije.

Također, neka dežurno laprdalo i čovjek koji je Dodiku poklonio 100 miliona KM za kumovu zgradu (koliki je tu bio tal?) objasni šta SIPA radi u NiP-u i zašto traži narko novac u osnivanju te stranke?

Gubitnik je izgubio svaki kredibilitet, masovno ga napuštaju ljudi u vlastitoj stranci, a mi ćemo ga ponosno zaustaviti u pljački stoljeća!

Dokazi postoje i nemoguće ih je uništiti. Živjela Bosna i Hercegovina bez korumpiranih političara - poručio je Radončić.