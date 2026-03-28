Ademović: MUP RS ne može vršiti državne nadležnosti i ostvarivati međunarodnu saradnju

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović izrazio je zadovoljstvo što je, kako ističe, njegova peta apelacija prema Ustavnom sudu BiH uspješno okončana.

-Predmet mog zahtjeva u ovom slučaju bilo je osporavanje odredbi 141. i 141a. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske, koji je propisivao da entitetsko Ministarstvo može uspostaviti infrastrukturu za digitalno potpisivanje i izdavanje kvalifikovanih digitalnih certifikata, te vršiti personalizaciju ličnih dokumenata, kao i da entitetski ministar može donositi pravilnike kojima će se ovi postupci urediti, kaže Ademović.

Budući da je ovo pitanje u potpunosti regulisano zakonima Bosne i Hercegovine, drugi organi, pa samim tim i entitetska ministarstva, dužni su postupati u skladu sa uputstvima koje donosi Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEA), dok nadzor nad primjenom zakona i donošenje podzakonskih akata vrši Ministarstvo civilnih poslova BiH. Entiteti i entiteski ministri nisu i ne mogu biti nadležni za donošenje propisa iz ove oblasti, što je, kako je vidljivo iz jučerašnjeg saopštenja Ustavnog suda BiH - Ustavni sud i potvrdio, dodaje Ademović.

-Drugi dio apelacije odnosio se na član 146. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske, koji propisuje da entitetsko ministartsvo neposredno ostvaruje međunarodnu saradnju. U apleaciji sam tvrdio da je navedeno protivno odredbama zakona Bosne i Hercegovine, a posebno odredbama Zakona o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine, kojim je jasno propisano da je komunikacija, saradnja i koordinacija između policijskih tijela BiH, te odgovarajućih organa u Bosni i Hercegovini s odgovarajućim stranim i međunarodnim organima, u isključivoj nadležnosti državnih institucija, tj. Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, naglašava Ademović.

Iz saopštenja Ustavnog suda, kaže, vidljivo je da je Ustavni sud uvažio argumentaciju koju je ponudio i po ovom pitanju, što će imati poseban značaj i po pitanju nedavnih dešavanja oko uspostavljanja centra za obuku protiv terorizma MUP-a Mađarske u Banjaluci.

-Odluka ima veliki značaj s aspekta sigurnosti i jako sam zadovoljan ovakvom Odlukom Ustavnog suda, kojom je još jednom potvrđeno da je međunarodna saradnja isključiva nadležnost Bosne i Hercegovine i da je IDDEA BiH jedina nadležna za uspostavljanje infrastrukture za digitalno potpisivanje i izdavanje kvalifikovanih digitalnih certifikata, te personalizaciju ličnih dokumenata. Napominjem da je u pitanju saopštenje Ustavnog suda BiH i svakako da ćemo nakon što zaprimimo Odluku Ustavnog suda više znati i o samom sadržaju i argumentaciji koju je Ustavni sud prihvatio, ističe Ademović.