Salem ef. Dedović uputio poziv za provjeru legalnosti svih javnih, vjerskih i kulturnih građevina, spomenika i vjerskih simbola na javnim površinama

Muftija mostarski dr. Salem-ef. Dedović uputio je danas Javni poziv za provjeru legalnosti svih javnih, vjerskih i kulturnih građevina, spomenika i vjerskih simbola na javnim površinama u Mostaru.

Agencija MINA javni poziv muftije Dedovića prenosi u cijelosti:

- Imajući u vidu da se već decenijama širom grada Mostara, pa i u Centralnoj zoni, nelegalno uzdižu visoki vjerski simboli i druge građevine, bez potrebnih dozvola, planske dokumentacije, ali i bez adekvatne reakcije nadležnih institucija, a nakon što su posljednjih dana putem neidentificiranih i nepouzdanih medijskih platformi u javnost iz nadležnih službi Grada Mostara 'procurili neki dokumenti' kojima se muftiji mostarskom spočitava da je nelegalno podizao građevine (džamije) ili dijelove muslimanskih građevina (minaret), ovim putem upućujem

Javni poziv

Gradonačelniku Grada Mostara, gradskom Odjelu za privredu, komunalne i inspekcijske poslove, Gradskom vijeću Grada Mostara, Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvu građenja i prostornog uređenja u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona, Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, predsjednici i potpredsjednicima Federacije Bosne i Hercegovine, Instituciji ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Predsjedništvu Bosne i Hercegovine i Uredu Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, da se pristupi trenutnom pečaćenju svih izgrađenih javnih, vjerskih, kulturnih objekata i spomenika, kao i onih u fazi izgradnje, te uzdignutih vjerskih simbola na javnim površinama koji ne posjeduju kompletnu dokumentaciju.

Predlažem da se formira ekspertna grupa s nivoa Grada, Kantona, federalnog i državnog nivoa, koja će pod supervizijom OHR-a hitno razmotriti pojedinačno svaki slučaj koji se u javnosti problematizira, počevši od Hrvatskog narodnog kazališta. Očekujem da će se konačno zaustaviti daljnja devastacija urbanog prostora Mostara - rekao je.