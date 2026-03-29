Puljić: Pismo Rubija je na stolu, kongres SAD pritišće zbog sankcija Dodiku

U Sjedinjenim Američkim Državama naša zemlja ponovno je tema.

Ovaj put, opservirala nas je američka obavještajna zajednica, piše Federalna.ba.

U godišnjem izvještaju, među ostalim, navedena je zabrinutost ruskim utjecajem koji, kako je objavljeno, radi na etničkom razdoru, koristeći secesionističku politiku RS-a te nevladin sektor koji koristi propagandu lažnog predstavljanja srpske kolektivne žrtve.

Znakovito je da se u ovaj kontekst, metode i ciljeve na Zapadnom Balkanu još dovodi i Crna Gora kao žrtva istih središta moći. Nije nebitno da su zajedno i demokrati i republikanci od samog vrha države zatražili vraćanje sankcija Miloradu Dodiku. Navode mnogo razloga, osvrćući se i na lobističku kampanju, a suština je, kako su naveli, činjenica da ukidanje sankcija nije dovelo do promjene stavova i ponašanja u vrhu entiteta RS. Štaviše, kako su naveli, poraslo je potkopavanje mira, stabilnosti, NATO puta i dejtonskih temelja naše zemlje.

O ovoj temi, iz Vašingtona (Washingtona) se javio dopisnik Federalne televizije, Ivica Puljić.

- Kada kupujete prijatelje, onda vas ti prijatelji mogu i prodati. Kada su prijatelji uz vas, jer vjeruju da štite vlastitu zemlju, da sprječavate prodor ruskog utjecaja, borite se protiv nestabilnosti koju projicira Dodik, onda imate prijatelje zauvijek. Prijatelje koji vas neće prodati - naglašava.

- Pravi prijatelji su zakonodavci koji su poslali pismo Rubiu, jer time štite američke interese na Balkanu. Ti američki prijatelji BiH za sugovornike nemaju Dodika ili Cvijanović - dodaje Puljić.