Stanje na putevima u BiH: Obustavljen saobraćaj na nekoliko dionica

Zbog izlijevanja vode na kolovoz, obustavljen je saobraćaj na cestama M-1.8 Cerik-Dubrave (kod pijace "Arizona") i Tutnjevac-Bobetino Brdo.

Zbog ugaženog i raskvašenog snijega na kolovozu, obustavljen je saobraćaj za teretna vozila na putnom pravcu Bijeljina-Tuzla u mjestu Banj Brdo.

Zbog većeg odrona, obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Lopare, na dionici Tobut-Vukosavci, kod kamenoloma.

Mjestimično pada slab snijeg, a na većini planinskih prevoja saobraća se otežano zbog zaostalog ili raskvašenog snijega na kolovozu. Izdvajamo prevoje: Ripač (Bihać-Bosanski Petrovac), Oštrelj (Bosanski Petrovac-Drvar), Komar (Travnik-Donji Vakuf), Rostovo (Bugojno-Novi Travnik), Makljen (Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje), Koprivnica (Bugojno-Kupres), Karaula (Olovo-Kladanj) i Nišići (Srednje-Olovo).

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Radovi na putu

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog izvođenja radova na monitoringu okolnog tla na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad-Lepenica, u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Šamac-Grebnica zbog sanacije pružnog prelaza. Alternativni pravci su u funkciji.

Granični prijelazi

Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Orašje i Gradiška, dok je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačana frekvencija saobraćaja na graničnim prijelazima: Gradina, Kostajnica i Brod.

Na ostalim graničnim prijelazima pojačava se promet putničkih vozila, ali zadržavanja su za sada do 30 minuta.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Republici Hrvatskoj, na graničnom prijelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.