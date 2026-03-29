Medalje za Bosnu i Hercegovinu na međunarodnom takmičenju I-FEST² u Tunisu

Učenici Richmond Park koledža i Richmond Park International Secondary škole u Sarajevu ostvarili su sjajne rezultate na međunarodnom takmičenju „I-FEST²“ u Tunisu.

Riječ je o jednom od najvećih takmičenja iz oblasti nauke, inženjerstva i tehnologije u Africi, koje se tradicionalno organizuje u Tunisu s ciljem inspirisanja intelektualne znatiželje kod mladih širom svijeta. Učenici imaju priliku pokazati svoje znanje iz nauke, tehnologije i inženjerstva.

Organizator takmičenja je ATAST (Tunisian Association for the Future of Sciences and Technology).

Takmičenje je, od 23. do 29. marta, okupilo više od 500 učesnika koji su sa 120 projekata predstavljali 36 zemalja, Kanade, Brazila, Velike Britanije, Tunisa, Češke, Južnoafričke Republike, Meksika, Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i drugih.

Bosna i Hercegovina može biti ponosna na mlade talente iz Richmond Park škola koji dolaze iz više bh. gradova, Sarajeva, Maglaja, Tešnja i Konjica.

Projekte su radili sa svojim mentoricama prof. Azra Ahmić i prof. Amina Crnkić te su ostvarili zavidne rezultate za svoju domovinu.

Ukupno su osvojene dvije zlatne i jedna srebrena medalja, čime je još jednom dokazano da se rad i trud talentovanih bosanskohercegovačkih učenika prepoznaju širom svijeta. Učenice Una Begović i Emina Prljača osvojile su zlatne medalje, dok su Zejneb Hadžić i Lejla Kuč osvojile srebrenu medalju, saopćeno je iz Richmond Park International Secondary škole.

Posebno se ističe uspjeh Emine Prljače, čiji je projekat uvršten u deset najbolje rangiranih na cijelom takmičenju.

I-FEST² je akreditovani partner naučne olimpijade projekata BOSEPO, koja se svake godine održava u okviru Richmond Park obrazovnih institucija.