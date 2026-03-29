Počelo je ljetno računanje vremena: Kazaljke se pomjerile sat unaprijed

Ljetno računanje vremena započelo je noću između subote i nedjelje, kada su kazaljke na satu pomaknute s 2 na 3 sata ujutro.

To je značilo jedan sat kraćeg sna, što može imati brojne posljedice po organizam.

Glavni problem pri promjeni vremena je narušavanje cirkadijalnog ritma, unutrašnjeg biološkog sata koji kontrolira spavanje, budnost, hormone i druge tjelesne funkcije.

Izmjena svjetla i tame

Taj ritam ovisi o izmjeni svjetla i tame, pa nagla promjena vremena dovodi do nesklada između tijela i okoline, a jedna od najčešćih posljedica je manjak sna.

Nedostatak sna može utjecati na koncentraciju, pažnju i raspoloženje. Pomicanje sata također može poremetiti hormone poput melatonina i serotonina, koji reguliraju spavanje i emocionalno stanje.

U zapadnoj Evropi pomicanje sata uvedeno je početkom 1970. godina s ciljem produženja dana, štednje energije, povećanja produktivnosti, bolje prilagodbe ljudi i efikasnijeg radnog dana.

Postoje različite verzije o nastanku ljetnog računanja vremena, a često se spominje inicijativa Benjamin Franklin, iako to nije potpuno tačno.