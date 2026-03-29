Dječaku Lorisu (4) potreban novac za liječenje rijetke genetske bolesti

Četverogodišnji dječak Loris Merdanović iz Brčkog ima rijetko genetsko oboljenje. Njegovo djetinjstvo, umjesto igre, ispunjeno je terapijama, bolnicom i svakodnevnoj borbi.

Dok se njegovi vršnjaci igraju, smiju se i pričaju, Loris se svaki dan bori da ih sustigne i ne odustaje. Iza njega su brojni fizikalni, logopedski i defektološki tretmani. Njegovi roditelji dali su sve od sebe, iscrpili gotovo sve mogućnosti, ali borba još traje.

- Uz vašu pomoć, već smo dva puta uspjeli finansirati njegove terapije. Danas nas Loris ponovo treba. Za nastavak liječenja potrebno je 12.498 KM, njegova šansa da napreduje, da komunicira i da ima kvalitetniji život. Budimo njegov glas kad već ne može govoriti - navodi se u objavi humanitarne organizacije Pomozi.ba.

Osim poziva na broj 17048, donacije su moguće i putem web stranice wwwPOMOZIBAorg kao i uplatom na naše bankovne račune.

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Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo Svrha: Loris Merdanović

Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100 BIC: GIBAATWWXXX 1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oesterreich Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not

(Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena). Verwendungszweck: Loris Merdanović

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope

ING SWIFT: INGBNL2A IBAN: NL63INGB0675431905 St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL Het doel van de betaling: Loris Merdanović

Za uplate iz Turske

VAKIF KATILIM BANKASI A.S. IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01 İstanbul, Türkiye Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği Açıklama: Loris Merdanović

Za uplate iz Švicarske u CHF

Bank: Raiffeisen IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1 BIC: RAIFCH22XXX Za uplate u EUR:

Bank: Raiffeisen IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9 BIC: RAIFCH22XXX

Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)

Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland Verwendungszweck: Loris Merdanović.