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APEL POMOZI.BA

Dječaku Lorisu (4) potreban novac za liječenje rijetke genetske bolesti

Njegovi roditelji dali su sve od sebe, iscrpili gotovo sve mogućnosti, ali borba još traje

Loris Merdanović. Pomozi.ba

B. S.

29.3.2026

Četverogodišnji dječak Loris Merdanović iz Brčkog ima rijetko genetsko oboljenje. Njegovo djetinjstvo, umjesto igre, ispunjeno je terapijama, bolnicom i svakodnevnoj borbi.

Dok se njegovi vršnjaci igraju, smiju se i pričaju, Loris se svaki dan bori da ih sustigne i ne odustaje. Iza njega su brojni fizikalni, logopedski i defektološki tretmani. Njegovi roditelji dali su sve od sebe, iscrpili gotovo sve mogućnosti, ali borba još traje.

- Uz vašu pomoć, već smo dva puta uspjeli finansirati njegove terapije. Danas nas Loris ponovo treba. Za nastavak liječenja potrebno je 12.498 KM, njegova šansa da napreduje, da komunicira i da ima kvalitetniji život. Budimo njegov glas kad već ne može govoriti - navodi se u objavi humanitarne organizacije Pomozi.ba.

Osim poziva na broj 17048, donacije su moguće i putem web stranice wwwPOMOZIBAorg kao i uplatom na naše bankovne račune.

Računi za uplate

PayPal: [email protected]

Za uplate iz BiH:

NLB Banka d.d. 132-260-20223371-17 

UniCredit Bank 338-730-22202506-52 

Intesa Sanpaolo Banka BiH 154-180-20085330-48 

Raiffeisen Bank 161-000-02481200-94 

Bosna Bank International d.d 141-306-53201196-79 

ZiraatBank BH d.d. Sarajevo 186-121-03108095-46 

Asa banka d.d. Sarajevo 134-105-11300001-66 

Sparkasse Bank BiH 199-496-00059682-82 

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo Svrha: Loris Merdanović

Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100 BIC: GIBAATWWXXX 1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oesterreich Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not

(Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena). Verwendungszweck: Loris Merdanović

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope

ING SWIFT: INGBNL2A IBAN: NL63INGB0675431905 St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL Het doel van de betaling: Loris Merdanović

Za uplate iz Turske

VAKIF KATILIM BANKASI A.S. IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01 İstanbul, Türkiye Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği Açıklama: Loris Merdanović

Za uplate iz Švicarske u CHF

Bank: Raiffeisen IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1 BIC: RAIFCH22XXX Za uplate u EUR: 

Bank: Raiffeisen IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9 BIC: RAIFCH22XXX 

Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS) 

Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland Verwendungszweck: Loris Merdanović.

# HUMANITARNA AKCIJA
# POMOZI.BA
# BIH
# LORIS MERDANOVIĆ
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