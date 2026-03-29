Suljagić pisao Trampovom izaslaniku za borbu protiv antisemitizma s kojim je Dodik najavio susret: Imam dva zahtjeva za vas

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić uputio je pismo Yehudi Kaplounu, specijalnom američkom izaslaniku za praćenje i borbu protiv antisemitizma, povodom najava da bi lider SNSD-a Milorad Dodik mogao biti njegov domaćin u predstojećoj posjeti i komemoraciji žrtvama logora Jasenovac iz Drugog svjetskog rata.
Suljagić u pismu od 29. marta 2026. godine izražava zabrinutost zbog mogućeg povezivanja američkog izaslanika s Dodikom, podsjećajući na, kako navodi, dugogodišnje negiranje genocida u Srebrenici i uvredljive izjave prema žrtvama i njihovim porodicama.
- Dok je odavanje počasti žrtvama Holokausta i njegovanje odnosa između Jevreja i Bošnjaka od dubokog značaja za mene i Memorijalni centar Srebrenica, moram skrenuti pažnju na kontinuirano negiranje genocida u Srebrenici od strane gospodina Dodika - naveo je Suljagić.
Posebno je istakao Dodikovu izjavu u kojoj je posmrtne ostatke žrtava nazvao "životinjskim kostima", ocjenjujući to kao ne samo uvredljiv govor, već i aktivno negiranje dokumentovanih zločina te nanošenje dodatne boli preživjelima i porodicama žrtava.
Suljagić upozorava da bi eventualno javno povezivanje s političarom koji negira genocid moglo imati ozbiljne posljedice.
- Takva povezanost nosi rizik davanja legitimiteta politici negiranja i podrivanja principa sjećanja, pravde i međusobne solidarnosti koje naše zajednice nastoje očuvati - poručio je.
Naglasio je i vlastitu dugogodišnju posvećenost jačanju veza između bošnjačkog i jevrejskog naroda, često, kako kaže, uz lične žrtve, te pozvao Kaplouna da preispita eventualne susrete s Dodikom.
U pismu je iznio i konkretne zahtjeve, među kojima su javno priznanje Dodikovog negiranja genocida u slučaju susreta, ili odbijanje javnih aktivnosti koje bi mogle biti protumačene kao podrška takvoj politici.
- U najmanju ruku, molim da budete svjesni i javno priznate njegovu evidenciju negiranja Srebrenice ukoliko dođe do bilo kakvog formalnog angažmana, ili da odbijete javne nastupe koji bi mogli djelovati kao podrška - naveo je.
Suljagić je također ponudio dostavljanje dokumentacije i svjedočenja o Dodikovim izjavama i njihovim posljedicama, te izrazio spremnost na direktan razgovor prije bilo kakvih javnih aktivnosti.