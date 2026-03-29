Suljagić pisao Trampovom izaslaniku za borbu protiv antisemitizma s kojim je Dodik najavio susret: Imam dva zahtjeva za vas

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić uputio je pismo Yehudi Kaplounu, specijalnom američkom izaslaniku za praćenje i borbu protiv antisemitizma, povodom najava da bi lider SNSD-a Milorad Dodik mogao biti njegov domaćin u predstojećoj posjeti i komemoraciji žrtvama logora Jasenovac iz Drugog svjetskog rata.

Suljagić u pismu od 29. marta 2026. godine izražava zabrinutost zbog mogućeg povezivanja američkog izaslanika s Dodikom, podsjećajući na, kako navodi, dugogodišnje negiranje genocida u Srebrenici i uvredljive izjave prema žrtvama i njihovim porodicama.

- Dok je odavanje počasti žrtvama Holokausta i njegovanje odnosa između Jevreja i Bošnjaka od dubokog značaja za mene i Memorijalni centar Srebrenica, moram skrenuti pažnju na kontinuirano negiranje genocida u Srebrenici od strane gospodina Dodika - naveo je Suljagić.

Posebno je istakao Dodikovu izjavu u kojoj je posmrtne ostatke žrtava nazvao "životinjskim kostima", ocjenjujući to kao ne samo uvredljiv govor, već i aktivno negiranje dokumentovanih zločina te nanošenje dodatne boli preživjelima i porodicama žrtava.