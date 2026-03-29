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Suljagić pisao Trampovom izaslaniku za borbu protiv antisemitizma s kojim je Dodik najavio susret: Imam dva zahtjeva za vas

Moram skrenuti pažnju na kontinuirano negiranje genocida u Srebrenici od strane gospodina Dodika, naveo je Suljagić

Emir Suljagić. Anadolija

A. O.

29.3.2026

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić uputio je pismo Yehudi Kaplounu, specijalnom američkom izaslaniku za praćenje i borbu protiv antisemitizma, povodom najava da bi lider SNSD-a Milorad Dodik mogao biti njegov domaćin u predstojećoj posjeti i komemoraciji žrtvama logora Jasenovac iz Drugog svjetskog rata.

Suljagić u pismu od 29. marta 2026. godine izražava zabrinutost zbog mogućeg povezivanja američkog izaslanika s Dodikom, podsjećajući na, kako navodi, dugogodišnje negiranje genocida u Srebrenici i uvredljive izjave prema žrtvama i njihovim porodicama.

- Dok je odavanje počasti žrtvama Holokausta i njegovanje odnosa između Jevreja i Bošnjaka od dubokog značaja za mene i Memorijalni centar Srebrenica, moram skrenuti pažnju na kontinuirano negiranje genocida u Srebrenici od strane gospodina Dodika - naveo je Suljagić.

Posebno je istakao Dodikovu izjavu u kojoj je posmrtne ostatke žrtava nazvao "životinjskim kostima", ocjenjujući to kao ne samo uvredljiv govor, već i aktivno negiranje dokumentovanih zločina te nanošenje dodatne boli preživjelima i porodicama žrtava.

Dio objave Suljagića. Screenshot

Suljagić upozorava da bi eventualno javno povezivanje s političarom koji negira genocid moglo imati ozbiljne posljedice.

- Takva povezanost nosi rizik davanja legitimiteta politici negiranja i podrivanja principa sjećanja, pravde i međusobne solidarnosti koje naše zajednice nastoje očuvati - poručio je.

Naglasio je i vlastitu dugogodišnju posvećenost jačanju veza između bošnjačkog i jevrejskog naroda, često, kako kaže, uz lične žrtve, te pozvao Kaplouna da preispita eventualne susrete s Dodikom.

U pismu je iznio i konkretne zahtjeve, među kojima su javno priznanje Dodikovog negiranja genocida u slučaju susreta, ili odbijanje javnih aktivnosti koje bi mogle biti protumačene kao podrška takvoj politici.

- U najmanju ruku, molim da budete svjesni i javno priznate njegovu evidenciju negiranja Srebrenice ukoliko dođe do bilo kakvog formalnog angažmana, ili da odbijete javne nastupe koji bi mogli djelovati kao podrška - naveo je.

Suljagić je također ponudio dostavljanje dokumentacije i svjedočenja o Dodikovim izjavama i njihovim posljedicama, te izrazio spremnost na direktan razgovor prije bilo kakvih javnih aktivnosti.

# EMIR SULJAGIĆ
# MILORAD DODIK
# YEHUDA KAPLOUN
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