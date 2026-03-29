Oštra reakcija SDA: Zakon o državnoj imovini može donijeti samo Parlament BiH

Povodom informacija koje su se pojavile u medijima da se u okviru međunarodne zajednice razmatra pitanje rješenja za državnu imovinu, SDA ponovo upozorava da je prema Ustavu Bosne i Hercegovine vlasnik državne imovine država i kao takva se mora upisati u zemljišne knjige, katastre i druge javne evidencije.

- Pitanje upravljanja, korištenja i raspolaganja državnom imovinom može se urediti samo Zakonom koji treba donijeti Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.

Navedeni Zakon mora biti u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na temu državne imovine.

Za SDA je apsolutno neprihvatljiv bilo koZji prijedlog koji ne poštuje ova dva principa.

Do donošenja navedenog Zakona, a kako se ne bi blokirao privredni razvoj, nužno je na nivou države aktivirati komisiju koja bi vršila pojedinačna izuzeća od privremene zabrane raspolaganja državnom imovinom, poručuju iz SDA.