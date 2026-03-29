Diplomatski skandal: Šefu Kabineta predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića nije dopušteno da se susretne s Erdoanom

Kožljak već dugo ne može ni letjeti preko aerodroma u Turskoj, jer ga tamošnje vlasti dovode u vezu sa pokretom Hizmet iza kojeg je stajao Fethullah Gullen (FETO).

Turske vlasti nisu dopustile Aliji Kožljaku, šefu Kabineta predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, da bude dio delegacije koja se sastala sa predsjednikom Turske Erdoganom, saznaje @IstragaB.

Podsjetimo, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan zvanično je dočekao Denisa Bećirovića, predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine, tokom njegove posjete Turskoj, uz službenu ceremoniju.

Ceremonija dočeka održana je u predsjedničkoj palati Dolmabahce u Istanbulu. Nakon ceremonije uslijedio je bilateralni sastanak.

Strane su razgovarale o regionalnim pitanjima i odnosima između Turske i Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju Direkcije za komunikacije Predsjedništva Turske na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.

Erdogan je tokom sastanka rekao da će Turska nastaviti pružati bezuvjetnu podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine.

Naglašavajući da regija nema tolerancije za više avanturizma, Erdogan je rekao da provokativna retorika usmjerena protiv jedinstva Bosne i Hercegovine neće nikome koristiti.

Podvukao je da je sada važnije nego ikad da oni koji podržavaju integritet Bosne i Hercegovine djeluju u jedinstvu, dodajući da Turska smatra svaki svršen čin koji bi narušio vitalne interese Bošnjaka neprihvatljivim.