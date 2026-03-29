Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MJERE ZBOG POPLAVA

Teška situacija u bh. gradovima: Prijedor evakuiran, naselje Bukvalek tri dana bez struje i javnog prijevoza

U Derventi su sinoć uvedene redovne mjere odbrane od poplava

Prijedor, naselje Bukvalek. Facebook

B. S.

29.3.2026

U nekoliko gradova Bosne i Hercegovine i dalje je teško stanje zbog obilnih padavina i snijega, što je izazvalo poplave i izlijevanje rijeka.

U Pelagićevu je proglašena vanredna situacija u mjesnim zajednicama Ćendići i Kladuša, gdje su rijeke Lipovica i Briježnica poplavile više domaćinstava i prekinule pojedine putne pravce. Na terenu su angažovane nadležne službe s teškom mehanizacijom, navodi RTRS.

U Derventi su sinoć uvedene redovne mjere odbrane od poplava.

Derventa. Grad Derventa

- Rijeka Ukrina je u koritu i za sada nema problema, ali nivo vodostaja zavisi od oborinskih voda i topljenja snijega - izjavio gradonačelnik Dervente Igor Žunić.

 - Vodostaj rijeke Ukrine porastao je 16 centimetara, trenutno iznosi 196 centimetara - izjavio je Žunić.

Na području Prijedora poplavljeno je nekoliko objekata i dvorišta, a od juče je zatvoren saobraćaj ispod Novog mosta. Problem, kako je rekao, stvaraju pojedinci u Novom naselju koji su zatrpali kanale.

- U Prijedoru je noć protekla mirno za razliku od prethodne gdje su sve jedinice Civilne zaštite bile angažovane - rekao je Miroslav Krneta, šef Odsjeka za civilnu zaštitu Grada Prijedora.

Istakao je da su vatrogasci noćas evakuisali jednu osobu zbog zaustavljanja vode koja se nije izlila u rijeku Miloševicu.

 - Vodostaj Sane je jutros 386 centimetara, a Gomjenice 393, što znači da su oba vodostaja pala za oko 30 centimetara - kaže Krneta.

Dodaje da rijeka Sana u Ključu raste i to može izazvati probleme.

 - U slučaju naglog otopljenja snijega u Ključu za šest sati bi mogla voda doći u Prijedor - istakao je Krneta.

Naselje Bukvalek, udaljeno samo pet kilometara od Banja Luke, već tri dana ima ozbiljne probleme: nema električne energije, putna služba nije reagovala, a autobuski saobraćaj je potpuno obustavljen, prenosi RTRS.

Glavni put u naselju je u takvom stanju da se dva vozila ne mogu mimoići, što dodatno ugrožava sigurnost i normalno funkcionisanje života u Bukvaleku.

# SNIJEG
# PRIJEDOR
# BANJA LUKA
# BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.