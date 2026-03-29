Teška situacija u bh. gradovima: Prijedor evakuiran, naselje Bukvalek tri dana bez struje i javnog prijevoza

U nekoliko gradova Bosne i Hercegovine i dalje je teško stanje zbog obilnih padavina i snijega, što je izazvalo poplave i izlijevanje rijeka. U Pelagićevu je proglašena vanredna situacija u mjesnim zajednicama Ćendići i Kladuša, gdje su rijeke Lipovica i Briježnica poplavile više domaćinstava i prekinule pojedine putne pravce. Na terenu su angažovane nadležne službe s teškom mehanizacijom, navodi RTRS. U Derventi su sinoć uvedene redovne mjere odbrane od poplava.

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- Rijeka Ukrina je u koritu i za sada nema problema, ali nivo vodostaja zavisi od oborinskih voda i topljenja snijega - izjavio gradonačelnik Dervente Igor Žunić. - Vodostaj rijeke Ukrine porastao je 16 centimetara, trenutno iznosi 196 centimetara - izjavio je Žunić. Na području Prijedora poplavljeno je nekoliko objekata i dvorišta, a od juče je zatvoren saobraćaj ispod Novog mosta. Problem, kako je rekao, stvaraju pojedinci u Novom naselju koji su zatrpali kanale. - U Prijedoru je noć protekla mirno za razliku od prethodne gdje su sve jedinice Civilne zaštite bile angažovane - rekao je Miroslav Krneta, šef Odsjeka za civilnu zaštitu Grada Prijedora. Istakao je da su vatrogasci noćas evakuisali jednu osobu zbog zaustavljanja vode koja se nije izlila u rijeku Miloševicu. - Vodostaj Sane je jutros 386 centimetara, a Gomjenice 393, što znači da su oba vodostaja pala za oko 30 centimetara - kaže Krneta. Dodaje da rijeka Sana u Ključu raste i to može izazvati probleme. - U slučaju naglog otopljenja snijega u Ključu za šest sati bi mogla voda doći u Prijedor - istakao je Krneta.

Naselje Bukvalek, udaljeno samo pet kilometara od Banja Luke, već tri dana ima ozbiljne probleme: nema električne energije, putna služba nije reagovala, a autobuski saobraćaj je potpuno obustavljen, prenosi RTRS.