Reis Kavazović: Neću podleći političkom pritisku, zlo je zlo

U vezi sa medijskim natpisima i istupom ministra Elmedina Konakovića prilikom njegovog gostovanja na jednoj od lokalnih televizija, a koji se tiču njegovog razgovora sa specijalnim izaslanikom predsjednika SAD za borbu protiv antisemitizma Yehuda Kaplounom o sadržaju bajramske hutbe reisu-l-uleme Husein-ef. Kavazovića u kojoj se on osvrnuo na ratove koji se vode na Bliskom istoku, zatražili smo komentar reisu-l-uleme.

Ovo prilikom on je za Agenciju MINA izjavio da neće podleći političkom pritisku koji se vrši na njega, bez obzira od koga dolazio.

– Naročito neću pristati na izmišljene optužbe za antisemitizam koje dolaze iz dobro poznatih i zlonamjernih političkih i lobističkih krugova. Uvjeren sam kako i ambasador Kaploun i naši prijatelji u Sjedinjenim Američkim Državama dobro znaju stvarno stanje i da neće nasjesti na osmišljene provokacije koje pokušavaju narušiti odnose muslimana i Jevreja zarad svojih sitnih političkih ciljeva – kazao je reisu-l-ulema.