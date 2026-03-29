Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

O ISTUPU KONAKOVIĆA

Reis Kavazović: Neću podleći političkom pritisku, zlo je zlo

Uvjeren sam kako i ambasador Kaploun i naši prijatelji u Sjedinjenim Američkim Državama dobro znaju stvarno stanje

Reis Kavazović. Mina

A. O. / Mina

29.3.2026

U vezi sa medijskim natpisima i istupom ministra Elmedina Konakovića prilikom njegovog gostovanja na jednoj od lokalnih televizija, a koji se tiču njegovog razgovora sa specijalnim izaslanikom predsjednika SAD za borbu protiv antisemitizma Yehuda Kaplounom o sadržaju bajramske hutbe reisu-l-uleme Husein-ef. Kavazovića u kojoj se on osvrnuo na ratove koji se vode na Bliskom istoku, zatražili smo komentar reisu-l-uleme.

Ovo prilikom on je za Agenciju MINA izjavio da neće podleći političkom pritisku koji se vrši na njega, bez obzira od koga dolazio.

– Naročito neću pristati na izmišljene optužbe za antisemitizam koje dolaze iz dobro poznatih i zlonamjernih političkih i lobističkih krugova. Uvjeren sam kako i ambasador Kaploun i naši prijatelji u Sjedinjenim Američkim Državama dobro znaju stvarno stanje i da neće nasjesti na osmišljene provokacije koje pokušavaju narušiti odnose muslimana i Jevreja zarad svojih sitnih političkih ciljeva – kazao je reisu-l-ulema.

Podsjetio da je od početka nasilja i zločina u Izraelu i Gazi 7. oktobra 2023. godine bio jasan u osudi onoga što se događalo.

– Kao reisu-l-ulema nastavit ću da se protivim ovim besmislenim krvavim ratovima koje se pravdaju vjerom i nastavit ću osuđivati svaki radikalizam, ekstremizam pa i onaj militantnih cionista. Zlo je zlo, a zločin zločin bez obzira na to ko ga čini i ko su njegove žrtve. To ne samo da nije antisemitizam, nego se time jasno jevrejski narod i jevrejska vjera odvajaju od onih koji u svojim javnim istupima i politikama koje provode ne kriju svoje motive niti namjere. Ponosni smo što nas u ovom stavu podržavaju brojni jevrejski i drugi vjerski lideri u domovini i svijetu – poručio je reisu-l-ulema Kavazović. 

# REISU-L-ULEMA HUSEIN EF. KAVAZOVIĆ
# ELMEDIN KONAKOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (20)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.