Zbog ispuštanja velikih količina vode iz jezera Modrac u rijeku: Pod vodom 80 hektara, najteže stanje tek dolazi

Iako se stanje vezano za obimne padavine kiše i snijega i poplave pojedinih područja, postepeno stabilizira, iz Agencije vodnog područja rijeke Save u proglašavanju su vanrednog hidrološkog stanja u Unsko-sanskom i Tuzlanskom kantonu.

Zbog povećana vodostaja u rijekama Sava i cijelim tokom rijeke Spreče, civilnoj zaštiti, građanima i pravnim licima su upućena uputstva u spašavanju ljudi i materijalnih dobara u dva pomenuta kantona.

Za sada je izvjesno da je stanje usljed topljenja snijega i kiše koja pada danima, veoma teško u Sprečkom polju i prema podacima koji se danonoćno prate, najteže tek dolazi. Naime, prema podacima koje smo dobili od odgovornih osoba na brani jezera Modrac kod Lukavca, nivo vode je u stalnom porastu i u 12 sati iznosio je 199,71 metar nadmorske visine i do preliva je ostalo svega 29 centimetara. U tom slučaju više ništa se ne može poduzimati na ispust vode u rijeku Spreču. Za sada se u rijeku Spreču ispušta 59,80 metara kubnih vode u sekundi, pa je usljed toga u Sprečkom polju, na općini Gračanica poplavljeno 80 hektara plodne oranice. Poplavljene su i znatne površine u susjednoj općini Doboj Istok.