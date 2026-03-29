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PROBLEMI SA STRUJOM

Snabdijevanje u Tuzlanskom kantonu i dalje otežano, situacija u Unsko-sankom se stabilizuje

Kvarovi na 35 kV dalekovodima razlog su još uvijek otežanog snabijevanju u Tuzlanskom kantonu, posebno u Tuzli, Živinicama i Srebreniku

Kvarovi na dalekovodima. Facebook (Fotografija ne prikazuje stvarne događaje)

A. O.

29.3.2026

Zahvaljujući kontinuiranom angažmanu elektromonterskih ekipa „Elektrodistribucije“ Bihać, snabdijevanje kupaca električnom energijom na području Unsko-sanskog kantona se stabilizuje.

Zbog kvara na infrastrukturi Elektroprijenosa BiH koja nije u nadležnosti Elektroprivrede BiH, još uvijek su aktuleni problemi u Velikoj Kladuši, ali ne u obimu kakav je bio prethodnih dana.

U toku su redovni radovi na 110 kV mreži Elektroprijenosa BiH i bez električne energije je dio kupaca u Bihaću. Potpuna normalizacija snabdijevanja na području cijelog kantona se očekuje u toku dana, izuzev eventualno na pojedinim udaljenim lokacijama u Sanskom Mostu, a zbog neprohodnih putnih komunikacija.

Kvarovi na 35 kV dalekovodima razlog su još uvijek otežanog snabijevanju u Tuzlanskom kantonu, posebno u Tuzli, Živinicama i Srebreniku.

Za otklanjanje kvarova na teško pristupačnim lokalitetima u Varešu, upućene su dodatne ekipe iz drugih općina Zeničko-dobojskog kantona. Iako nepristupačnost terena predstavlja problem za sanaciju kvarova u Zavidovićima, Maglaju, Kakanju i Olovu, stabilizacija snabdijevanja se očukuje u toku dana, kao i na području Goražda i Nišićke visoravni u Kantonu Sarajevo, saopćeno je iz JP Elektroprivreda BiH. 

# ELEKTRIČNA ENERGIJA
# STRUJA
# JP ELEKTROPRIVREDA BIH
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