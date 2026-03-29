Iranski utjecaj u BiH: Kulturni centri, škole i tiha propaganda za osvajanje bosanskih duša

ko je slabo gledana televizija prvi i najvidljiviji kanal iranskog prisustva, onda su kulturne i obrazovne institucije njegov dugoročni temelj. Upravo tu Iran u Bosni i Hercegovini djeluje najtiše – ali i najupornije.

Afirmacija islamske države

U Sarajevu već godinama djeluje Iranski kulturni centar, koji organizira izložbe, filmske projekcije, promocije knjiga i različite kulturne događaje. Na prvi pogled, riječ je o standardnoj kulturnoj diplomatiji kakvu provode mnoge države. Međutim, razlika je u sadržaju i kontekstu – programi su gotovo isključivo usmjereni na afirmaciju iranskog društvenog modela, uz naglašenu ideološku komponentu.

Kultura, u tom smislu, nije neutralna. Ona postaje produžetak politike.

Sličnu funkciju imaju i obrazovne institucije. Posebnu pažnju javnosti privukao je Perzijsko-bosanski koledž nadomak Sarajeva, u vlasništvu Islamske Republike Iran. Fotografije iz škole na kojima se vidi portret Kasema Solejmanija (Qasem Soleimani) otvorile su pitanje kakve se vrijednosti i simboli prenose učenicima.

Iako uprava škole izbjegava javne odgovore, činjenica da se u obrazovnom prostoru pojavljuju figure koje su na Zapadu označene kao sigurnosna prijetnja, jasno ukazuje da ovdje nije riječ samo o obrazovanju, već i o ideološkom pozicioniranju.

Iranski utjecaj u BiH ne ide direktno kroz političke stranke – tu je, kako pokazuju i analize, uglavnom slab i ograničen. Umjesto toga, djeluje kroz mrežu vjerskih, humanitarnih i nevladinih organizacija.

Tokom i nakon rata, Iran je u BiH izgradio određeni broj kontakata unutar religijskih i humanitarnih struktura. Danas su ti kanali znatno suženi, dijelom i zbog pritiska Zapada, ali nisu potpuno nestali.

Dio tog utjecaja održava se kroz stipendije, obrazovne razmjene i vjerske programe. Mladi ljudi iz BiH povremeno odlaze na školovanje u Iran, gdje, osim formalnog obrazovanja, dolaze u kontakt i s ideološkim narativima režima. To nije masovna pojava, ali jeste kontinuirana.

I upravo u tom kontinuitetu leži ključ: iranski pristup nije zasnovan na brzom političkom prodoru, nego na dugoročnom oblikovanju percepcije kroz male, ali stabilne kanale.

Ti kanali potom jednog dana dovode do demonstranata koji organizuju proteste za Iran i u javnost plasiraju najpozitivniju sliku o njegovom režimu.

Na političkom nivou, odnosi BiH i Irana danas su – formalno gledano – korektni, ali suštinski marginalni. Postoje bilateralni sporazumi, povremene posjete i diplomatski kontakti, ali bez ozbiljnijeg strateškog partnerstva.

Ipak, pojedini potezi povremeno izazivaju pažnju. Susreti bh. zvaničnika s iranskim predstavnicima, poput vojnog izaslanika ili vladinih glasnogovornika, redovno izazivaju reakcije zapadnih partnera.