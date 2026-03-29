Vukanović: Zašto reprezentacija BiH ne igra u žuto-plavoj, nego u plavo-bijeloj opremi koja odgovara zastavi s ljiljanima

Zastupnik u Narodnoj skupštini RS Nebojša Vukanović osvrnuo se na atmosferu s tribina tokom utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine u Cardiffu, ističući da je gotovo izostalo isticanje zvaničnih državnih obilježja.

Prema njegovim riječima, na stadionu se moglo primijetiti da dominiraju zastave s ljiljanima, dok je plavo-žuta zastava Bosne i Hercegovine bila rijetkost.

- U Kardifu skoro nije bilo nijedne zastave BiH. Dominiraju zastave s ljiljanima, a skoro niko ne navija pod zvaničnom zastavom države – naveo je Vukanović.



