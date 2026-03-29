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SMETAJU MU ZASTAVE

Vukanović: Zašto reprezentacija BiH ne igra u žuto-plavoj, nego u plavo-bijeloj opremi koja odgovara zastavi s ljiljanima

U Kardifu skoro nije bilo nijedne zastave BiH. Dominiraju zastave s ljiljanima, a skoro niko ne navija pod zvaničnom zastavom države – naveo je Vukan

Vukanović: Smetaju mu oprema i zastave. Avaz

D. H.

29.3.2026

Zastupnik u Narodnoj skupštini RS Nebojša Vukanović osvrnuo se na atmosferu s tribina tokom utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine u Cardiffu, ističući da je gotovo izostalo isticanje zvaničnih državnih obilježja.

Prema njegovim riječima, na stadionu se moglo primijetiti da dominiraju zastave s ljiljanima, dok je plavo-žuta zastava Bosne i Hercegovine bila rijetkost.

- U Kardifu skoro nije bilo nijedne zastave BiH. Dominiraju zastave s ljiljanima, a skoro niko ne navija pod zvaničnom zastavom države – naveo je Vukanović.


On tvrdi da takva slika s tribina ukazuje na širi društveni problem, odnosno neprihvatanje državnih simbola od strane dijela građana.

– Većina građana očito ne prihvata tu zastavu kao svoju. Umjesto nje nose stotine zastava koje su bile u upotrebi prije više od tri decenije. Ostaje pitanje gdje se uopšte danas štampaju te zastave – dodao je.

Vukanović se osvrnuo i na izgled dresova reprezentacije, ističući da ni oni, kako kaže, ne prate dosljedno boje državne zastave.

– Dresovi nisu stilizovani u žuto-plavoj kombinaciji, već su više plavo-bijeli, što odgovara zastavi s ljiljanima. To je pitanje za predsjednika Nogometnog saveza BiH Vicu Zeljkovića – poručio je.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada se reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi pred jednim od najvažnijih mečeva u svojoj novijoj historiji, a atmosfera među navijačima ponovo je otvorila pitanja identiteta, simbola i odnosa prema državnim obilježjima.

# ZASTAVA BIH
# LJILJANI
# NEBOJŠA VUKANOVIĆ
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