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KONAKOVIĆ OSTAJE SAM

Rasulo u NiP-u se odrazilo i na Trojku: Više nisu parlamentarni u Domu naroda PSBiH

Državna parlamentarka Mia Karamehić-Abazović je iz NiP-a prešla u Našu stranku, a Šuhret Fazlić se povukao i vratio u okvire POMAK-a kada je srušena većina u USK koju je predvodila SDA

Kemal Ademović. FENA

Piše: Sedin Spahic

29.3.2026

Rasipanje NiP-a na proste faktore nastavilo se danas izlaskom Kemala Ademovića, delegata ove stranke u Domu naroda PSBiH, iz Naroda i Pravde.

Riječ je o jednom od ključnih ljudi ove stranke, koji je svojim neformalnim utjecajem i dovukao NiP na kakav-takav rezultat da bi kao dio šire koalicije mogli participirati u vlasti.

Naime, Ademović je pod direktnim svojim utjecajem držao najmanje trećinu kadrova NiP-a širom države, pa je izvjesno da će njegov izlazak izazvati lančanu reakciju.

Ovo je samo nastavak rasula NiP-a, koji su za svega nekoliko mjeseci napustili zastupnik u Skupštini KS Rusmir Pobrić, gradski vijećnik Jasmin Ademović i još šest funkcionera iz Sarajeva, koji su zajedno poručili da ne žele učestvovati u "bratoubilačkom ratu".

Također, nedavno je kompletna organizacija NiP-a u Banovićima napustila stranku i prešla u DF, a i poznati finansijer NiP-a iz Kalesije Mujo Mujkić je napustio stranku.

Državna parlamentarka Mia Karamehić-Abazović je iz NiP-a prešla u Našu stranku, a Šuhret Fazlić se povukao i vratio u okvire POMAK-a kada je srušena većina u USK koju je predvodila SDA.

Ipak, rasipanje NiP-a se odrazilo na kompletnu Trojku, pa ova koalicija više nije parlamentarna u Domu naroda PSBiH, a ostali su bez većine i u Gradskom vijeću Grada Sarajeva.

# KEMAL ADEMOVIĆ
# NIP
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