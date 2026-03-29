Izvjesna "Las Adelitas" tvrdi: Suljagić negira genocid, treba bojkovati Memorijalni centar Srebrenica

Iako Suljagić nije naveo ime osobe na koju se odnosi, po kasnijoj objavi je jasno da je govorio o navodnoj novinarki i aktivistkinji povezanoj s platformom Las Adelitas Media.

Direktor Memorijalni centar Srebrenica Emir Suljagić izazvao je pažnju javnosti objavom na društvenim mrežama u kojoj je, između ostalog, naveo da ga je “balavica, bjelkinja sa američkim pasošem” nazvala “takozvanim preživjelim genocida”.

Zbog Suljagićevih navoda oglasila se ta izvjesna "Las Adelitas". U izjavi koju je uputila medijima, ona navodi da su tekstovi o njenom radu bili zasnovani na Suljagićevim objavama bez dodatnog konteksta, te ponavlja ranije iznesene optužbe na njegov račun. Između ostalog, tvrdi da njegovi javni stavovi i kontakti s određenim međunarodnim organizacijama predstavljaju moralni problem u kontekstu uloge koju ima na čelu Memorijalnog centra.

U pismo koje je poslala medijima dodatno zaoštrava retoriku, optužujući Suljagića za relativizaciju genocida, te poziva na njegovu smjenu i bojkot Memorijalnog centra, uz najavu pokretanja međunarodne peticije.

- Kao mlada Bošnjakinja u dijaspori koja je boravila u Palestini i svjedočila paralelama između brutalne patnje Bošnjaka i Palestinaca, moja vjera mi ne dozvoljava da šutim dok direktor Memorijalnog centra Srebrenica, Emir Suljagić, iznosi retoriku koja predstavlja negiranje genocida, dok ta ista institucija počiva na krvi naših šehida i žrtava genocida.

Suljagić je otvorio vrata Memorijalnog centra Srebrenica članovima Svjetskog jevrejskog kongresa, bogate cionističke organizacije koja direktno sarađuje sa “Friends of the IDF,” najvećom humanitarnom organizacijom koja finansira izraelsku vojsku. Ta ista mreža usmjerila je preko 250 miliona dolara ka razaranju Gaze, a Suljagić je ugostio osobe koje su finansijski doprinijele toj mreži unutar jednog od najsvetijih mjesta bošnjačkog stradanja.

Kada je Suljagić izjavio da “Gaza nije naša borba,” nije priznao da su ga njegove vlastite odluke već učinile dijelom te “borbe,” time što svjesno održava odnose sa mrežama povezanim s onima koji provode genocid u Gazi.