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KONTROLA

Gužve na granicama: Duge kolone vozila na ulazu u BiH

Najveće zastoje bilježe GP Bosanski Brod, Bosanska Gradiška i Maljevac

GP Slavonski Brod. HAK kamere

Amila Bajraktarević

29.3.2026

Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu formiraju se duge kolone vozila, a najveće gužve zabilježene su na graničnim prelazima Bosanski Brod, Maljevac, kao i Bosanska Gradiška.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez i strpljenje prilikom čekanja na prelazima, kao i da prate najnovije informacije o stanju na granicama i zimskim uslovima na cestama. Zimski uvjeti i pojačana kontrola saobraćaja dodatno usporavaju promet, pa se očekuju duža zadržavanja i usporena vožnja na svim većim prelazima.

# GUŽVE
# GRANIČNI PRELAZI
# ULAZ U BIH
# DUGE KOLONE
# VIŠESATNA ČEKANJA
# RH
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