Gužve na granicama: Duge kolone vozila na ulazu u BiH

Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu formiraju se duge kolone vozila, a najveće gužve zabilježene su na graničnim prelazima Bosanski Brod, Maljevac, kao i Bosanska Gradiška.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez i strpljenje prilikom čekanja na prelazima, kao i da prate najnovije informacije o stanju na granicama i zimskim uslovima na cestama. Zimski uvjeti i pojačana kontrola saobraćaja dodatno usporavaju promet, pa se očekuju duža zadržavanja i usporena vožnja na svim većim prelazima.