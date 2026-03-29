Bošnjaci u Albaniji ne traže novac, evo šta žele od institucija BiH

Džemal Smajić, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, posjetio je bošnjačku zajednicu u Albaniji. Tom prilikom razgovarao je s Fikretom Klarićem, predsjednikom Udruženja „Zambak" i bivšim počasnim konzulom Bosne i Hercegovine. Razgovor je obuhvatio ključna pitanja institucionalnog odnosa BiH prema ovoj zajednici, uključujući i nerješeno pitanje dvojnog državljanstva.

Smajić je istaknuo da ga je razgovor s Klarićem uvjerio u snažnu povezanost dijaspore s domovinom, ali i u opravdano nezadovoljstvo odnosom nadležnih institucija prema Bošnjacima u Albaniji. Kao posebno zabrinjavajući naveo je slučaj samog Klarića, čiji mandat počasnog konzula nije obnovljen više od tri godine, unatoč ranijim obećanjima Ministarstva vanjskih poslova BiH i člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda Denisa Bećirovića.

Džemal Smajić, delegat u Domu naroda, rekao je: "Uvjerio sam se u snažnu povezanost naše dijaspore s domovinom, ali i u opravdano nezadovoljstvo odnosom nadležnih institucija Bosne i Hercegovine prema Bošnjacima u Albaniji. Posebno zabrinjava činjenica da gospodinu Klariću, uprkos ranijim obećanjima Ministarstva vanjskih poslova BiH i člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, mandat počasnog konzula nije obnovljen, iako je istekao prije tri godine."

Pitanje dvojnog državljanstva za Bošnjake u Albaniji, kao i njihova institucionalna povezanost s Bosnom i Hercegovinom, ostaju bez konkretnih rješenja i jasnih poteza nadležnih institucija. Smajić je naglasio da bošnjačka zajednica u Albaniji broji veliki broj uglednih privrednika koji žele surađivati s bh. privrednicima te da ne traže financijsku podršku, već institucionalno razumijevanje i poštovanje.

Džemal Smajić, delegat u Domu naroda, zaključio je: "Evidentno je da Bošnjaci u Albaniji predstavljaju vrijednu, organiziranu i uspješnu zajednicu. Zbog toga je vrijeme da institucije BiH prepoznaju stvarni značaj naše dijaspore u Albaniji i pristupe konkretnom djelovanju. Kao delegat u Domu naroda, nastavit ću insistirati na rješavanju ovih pitanja kroz parlamentarne i institucionalne mehanizme."