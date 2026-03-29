Od baklave do gorkog pelina: Kako će Konaković glasačima i unutar NiP-a objasniti odlazak Ademovića

Kemal Ademović, suosnivač stranke Narod i pravda (NiP), podnio je ostavku na sve stranačke funkcije i napustio stranku. Signali o razlazu pojavili su se još nakon lokalnih izbora u oktobru 2024. godine, no konkretni razlozi iz kratkog saopćenja nije poznat. Odlazak se smatra najtežim udarcem za stranku od njenog osnivanja, piše Faktor.ba.

Godina šumova, kulminacija u ostavci Kemal Ademović je o tenzijama unutar stranke javno progovorio nedugo nakon lokalnih izbora u oktobru 2024. godine. Rekao je tada da su on i Elmedin Konaković zajedno pokrenuli projekt NiP-a napustivši SDA, dogovorivši se da Konaković bude lider, a Ademović korektor.

- Moj odnos sa Konakovićem je i služben i prijateljski. U posljednje vrijeme malo tu ima šumova u komunikaciji, zato što postoje neki ljudi u NiP-u koji su počeli spletkariti - rekao je suosnivač NiP-a.

Lična veza

Predsjednik stranke Elmedin Konaković nije ponudio više detalja, objavivši na društvenim mrežama tek da je Ademović "jedan od najzaslužnijih što je NiP danas izrastao u veliku priču" i da mu je žao što je otišao. Ademovića s Konakovićem veže i posebna lična veza, bio mu je vjenčani kum pri sklapanju trećeg braka sa Dalijom Hasanbegović-Konaković, što simboličku težinu odlaska čini još većom.

Neslaganja su bila vidljiva i na institucionalnom planu. Ademović, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, u nekoliko navrata glasao je suprotno stavovima Trojke, čiji je NiP dio koalicije. Otvorene kritike kadrovske politike stranke Ademović je iznosio i ranije. Kritikovao je imenovanje direktora sarajevskog KJKP-a Rad, za kojeg je rekao da nema odgovarajuću stručnu spremu te da je imenovan pod političkim pritiskom, unatoč tome što je bio četvrti na rang-listi.

- Konaković je preuzeo većinu ovlasti, donosio odluke, nekad su to bili dvostruki aršini. Tako dalje ne može! Smijenio je političkog direktora stranke preko vibera. To se tako ne radi - rekao je Ademović.

Kao zasebnu tačku razilaženja Ademović je naveo i odnos prema državnoj imovini. Upozorio je Konakovića i ministra Nenada Nikšića da će podnijeti apelaciju Ustavnom sudu BiH ako Vlada Federacije BiH donese odluku o promjeni namjene šumskog zemljišta bez uključivanja Pravobranilaštva BiH.

- Napravio sam sastanak sa Konakovićem i Nikšićem te ih upozorio da ću podnijeti apelaciju Ustavnom sudu BiH ako Vlada FBiH izbaci Pravobranilaštvo BiH iz procesa. Razišli smo se tu i u viđenjima i mišljenjima - kazao je Ademović.

Osmorka, parlamentarka, cijela općinska organizacija Ademovićev odlazak nije usamljeni slučaj. Stranku je ranije napustio zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Rusmir Pobrić, zatim Ademovićev sin Jasmin Ademović, gradski vijećnik, te još šest funkcionera iz Sarajeva koji su poručili da ne žele učestvovati u "bratoubilačkom ratu". Tom prigodom Ademović stariji javno je rekao da "organi stranke ne funkcioniraju". Stranku je napustila i državna zastupnica Mia Karamehić-Abazović, koja je prešla u Našu stranku. Kompletna općinska organizacija NiP-a Banovići prešla je u Demokratsku frontu (DF), a stranku je napustio i istaknuti član iz Kalesije Mujo Mujkić.

Privid monolitnosti

Konaković je pri ranijim odlascima nastojao održati privid monolitnosti, prikazujući ih kao izolovane slučajeve. Nekoliko dana prije odlaska sarajevskih kadrova pozvao je "dobronamjerne novinare" da dođu u NiP "na kafu, baklavu ili kolač" i uvjere se u "euforiju i veliki broj novih članova" te "kako funkcionira "najdemokratičnija stranka u BiH". Odlazak suosnivača i ključnog čovjeka u izgradnji stranačke infrastrukture daleko je teži udarac od svih prethodnih.

Ademović od vremena agresije na Bosnu i Hercegovinu uživa ugled i povjerenje značajnog dijela glasača u Kantonu Sarajevu, koji je ujedno ključna izborna baza NiP-a.