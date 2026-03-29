Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i dobar poznavalac historije grada: Carinice-malte i Dolac Malta

Međutim, to nisu bile samo obične rampe, kako se često zamišlja. To su bili pravi objekti u kojima su radili činovnici, naplaćivala se carina, postojali su veliki magacini, a često i mali hanovi i konjušarnice.

Da bi zaštitili ulaze u Sarajevo, na ulazima i izlazima iz doline gradile su se carinarnice koje su bile povezane za tadašnjom gradskom upravom, odnosno šegerćehajom, pa je tako ulazak u grad bio pod stalnom kontrolom. Dolazak Austrougara na ove prostore nije utjecao na ukidanje postojećih carina. Sve one su zadržane, ne samo u Sarajevu, nego i u drugim gradovima i mjestima sirom Bosne i Hercegovine. S vremenom su samo promijenile naziv i postale maltarnice ili malte, što je njemačka riječ koja je izvedenica iz riječi maut, a znači carina.

Kada se u 15. stoljeću ovdje formirao grad, Sarajevo je postalo nezaobilazna tačka mnogih važnih puteva. Bilo je to vrijeme dolaska Osmanskog Carstva, jedne od najvećih i najnaprednijih sila tog doba.

Njihova uloga oduvijek je bila ista – povezivati mjesta u kojima se živi, radi i trguje. Kako je ova naša dolina polako izrastala u urbanu cjelinu, tako se prema njoj pružalo sve više puteva.

Još u doba Rimskog Carstva, kada su Rimljani vladali ovim prostorima, gradili su se putevi koji su povezivali njihove daleke krajeve. Ti putevi koristili su se vijekovima. Neki su s vremenom nestali, neki su brižno održavani, a nastajali su i novi.

Uz njih su bili i vojnici ili žandari koji su osiguravali carinarnice i reagovali u slučaju nepoštivanja propisa. Od esnafa, uz carinarnice su najčešće radili potkivači konja, koji su u konjušnicama mijenjali potkovice onima koji su dolazili iz dalekih krajeva, ali i onima koji su iz Sarajeva kretali na dug put.

Posebno je zanimljivo da su se uz carinarnice gradili i objekti za izolaciju i karantin, namijenjeni smještaju onih za koje se utvrdi da imaju zaraznu bolest ili dolaze iz krajeva u kojima vlada epidemija. Drugim riječima, na glavnim carinama bili su i hećimi, odnosno ljekari, koji su pratili situaciju i nastojali očuvati javno zdravlje. To je bilo važno jer su se i u Sarajevo, kao i u drugim evropskim i svjetskim gradovima, javljale teške epidemije, a najopasnija među njima bila je kuga.

Glavni ulaz u Sarajevo

Teška iskustva navodila su šeherćehaje, odnosno gradonačelnike, da vode posebnu brigu o sprečavanju zaraza. To je ujedno i jasan pokazatelj koliko su naši preci pazili ko i na koji način ulazi u grad, ali i kako sačuvati građane od teških zaraznih bolesti.

Tako je Sarajevo bilo potpuno kontrolisano – tačno se znalo ko, kada i gdje ulazi ili izlazi iz grada, s kojom namjerom i s koliko robe, kao i koliko se može zadržati. Na taj način su Austrougari zaustavili veliki priliv stanovništva koji se mogao dogoditi u periodu kada je Sarajevo bilo jedan od centara cijelog vilajeta, i kada se razvijalo velikom brzinom.

Ovi objekti bili su toliko značajni da i danas mnoge ulice nose imena po carinama i potcarinama, a postoji i čitav poznati gradski kvart pod nazivom Dolac-Malta. Upravo je Dolac-Malta nekada predstavljala glavni ulaz u Sarajevo sa zapadne strane, gdje je Austro-Ugarska Monarhija smjestila i željezničku stanicu.

Naime, u zlatnoj dolini, prema Čengić-Vili, nalazila se mala dola, po kojoj je ovaj kraj i dobio ime Dolac. Nekada se nije moglo ni naslutiti da će upravo Austro-Ugarska Monarhija na tom prostoru početi podizati objekte jedan za drugim, koji će kasnije imati značajnu ulogu u industrijskom razvoju današnjeg Sarajeva.

Izgradnjom uskotračne pruge Šamac – Sarajevo, u našem gradu, na Dolac-Malti, 1882. godine podignuta je nova željeznička stanica kojom su se Sarajlije posebno ponosile. Ubrzo će s te željezničke stanice krenuti i kolski tramvaj prema centru Sarajeva.

Parni mlin

Kolski tramvaj, odnosno tramvaj koji su vukli konji, bio je preteča prvog električnog tramvaja u Sarajevu, ali i jednog od prvih u Evropi. S pravom će tada Dolac-Malta postati jedno od najpopularnijih mjesta tadašnjeg Sarajeva, toliko popularno da će se čuveni austrougarski ministar finansija Benjamin Kalaj lično zauzeti za formiranje šetališta na desnoj obali rijeke Miljacke. Kej se zasadi lipama i postade jedno od najatraktivnijih mjesta našega grada koje danas popularno zovemo Vilsonovo šetalište.

Ljubav prema Dolac-Malti Benjamina Kalaja, nije se zaustavila samo na šetalistu, nego se rodila i nova ideja, da se na tom prostoru, 1902. godine napravi veliki parni mlin zajedno sa silosima i parnim valjcima, koji je bio jedan od najvećih mlinova takve vrste u regiji. To će svakako biti početak privrednog razvoja našeg Sarajeva.

U taj vakat, 1906. godina ostat će upamćena i po Istočnoj pruzi, odnosno pruzi koja je vodila prema gradu Višegradu kada su se vozovi otpočeli učestalo kretati tim pravcem.

Iste godine podiže se i Crkva Presvetog Trojstva, prema nacrtima Josip Vancaša, u neoromaničkom stilu, koja je koštala tadašnjih 100.000 kruna, što je predstavljalo nagovještaj urbanog naseljavanja cijelog prostora.

Najurbaniji dio grada

Taj novi urbani dio Sarajeva bio je toliko popularan da su se njegovi stanovnici rado hvalili kako žive baš na Malti.

Sav taj šarm Malte i kvalitet života značajno se smanjuju odlukom vlasti o ukidanju uskotračnih pruga, kao i odlaskom „Ćire“ sa ovih prostora, a time i rušenjem stare željezničke stanice. Stanovnici Malte, kao i ostale Sarajlije, teško su podnijeli rušenje stanice zbog snažne emotivne veze koju su imali s „Ćirom“.

I danas ovaj dio Sarajevo spada u red najpopularnijih i najurbanijih dijelova grada. Sjećanja i dalje žive kroz ulice ovog naselja kao i kroz mjesne zajednice Dolac i Malta, koje čuvaju historijsku prošlost i podsjećaju na vrijeme nastanka ovog osunčanog kraja, zaokruženog Čengić-Vilom, Miljackom i Pofalićima, s prepoznatljivim objektima, zdravstvenim ustanovama i firmama koje tu i danas egzistiraju.

Priču ćemo privesti kraju vraćajući se na carinice, odnosno malte našeg grada i istaknuti posebnost kod jedne carine a to je ona na istočnoj strani Sarajeva, kod Kozije ćuprije o kojoj ćemo više pisati naredni put.