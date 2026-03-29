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PSBIH

Delegacija Parlamenta Velike Britanije u Interparlamentarnoj uniji sutra u posjeti BiH

Boravit će 30. i 31. marta u službenoj posjeti

Fena

FENA

29.3.2026

Delegacija Parlamenta Velike Britanije u Interparlamentarnoj uniji boravit će 30. i 31. marta u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini.

Prvog dana posjete oni će se susresti sa članovima Kolegija Predstavničkog doma i Kolegija Doma naroda PSBiH i članovima Delegacije PSBiH u Interparlamentarnoj uniji.

Osim susreta tokom prvog dana posjete, poslanici Parlamenta Velike Britanije predvođeni predsjedavajućim Delegacije Fabijanom Hamiltonom (Fabianom Hamilton) u utorak, 31. marta, razgovarat će i sa članovima Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma PSBiH, najavljeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

# PSBIH
# SASTANCI
# DELEGACIJA PARLAMENTA VELIKE BRITANIJE U INTERPARLAMENTARNOJ UNIJI
# SLUŽBENA POSJETA
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