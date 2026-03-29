Delegacija Parlamenta Velike Britanije u Interparlamentarnoj uniji sutra u posjeti BiH

Delegacija Parlamenta Velike Britanije u Interparlamentarnoj uniji boravit će 30. i 31. marta u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini.

Prvog dana posjete oni će se susresti sa članovima Kolegija Predstavničkog doma i Kolegija Doma naroda PSBiH i članovima Delegacije PSBiH u Interparlamentarnoj uniji.

Osim susreta tokom prvog dana posjete, poslanici Parlamenta Velike Britanije predvođeni predsjedavajućim Delegacije Fabijanom Hamiltonom (Fabianom Hamilton) u utorak, 31. marta, razgovarat će i sa članovima Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma PSBiH, najavljeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.