Majka dvoje djece iz Novog Travnika oboljela od karcinoma: Potrebna joj pomoć dobrih ljudi

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za 39-godišnju Mirelu Belegić iz Novog Travnika koja se bori s karcinomom grlića maternice. Pozivom na broj 17040 donirate 2 KM za njene terapije, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

Mirela trenutno vodi najtežu životnu bitku. Dijagnosticiran joj je karcinom grlića maternice s metastazama na limfnim čvorovima. U prethodnom periodu suočila se i sa zatajenjem bubrega. Kao da to nije dovoljno, prije nekoliko godina doživjela je infarkt oka, zbog čega je izgubila vid na lijevom oku, dok joj je vid na desnom znatno oslabljen.

Njena svakodnevnica dodatno je otežana teškom porodičnom situacijom. Suprug, demobilisani borac sa 90% invaliditeta, nije u mogućnosti raditi. Do 2023. godine Mirela je bila zaposlena i tada je podigla kredit za izgradnju porodične kuće, koji i dalje otplaćuju, uz mjesečnu ratu od 330 KM.

U međuvremenu, Mirela je ostala bez posla zbog bolesti, suprug je bez ikakvih primanja, stariji sin je nezaposlen, dok je mlađi sin još uvijek maloljetan.

Ljekari su preporučili terapije za narednih šest mjeseci u iznosu od 63.027,37 KM. Cifra koja je za ovu porodicu nedostižna. Ali za sve nas zajedno, to je prilika da pokažemo koliko malo može značiti mnogo.

Hvala vam na svakom pozivu, svakoj podjeli i svakoj podršci. Osim poziva na broj 17040, donacije su moguće i putem linka https://pomoziba.org/bs/pomozimo-mireli-u-borbi-protiv-karcinoma te računa navedenih u nastavku teksta.

RAČUNI ZA UPLATE

PayPal:

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Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje "Pomozi.ba", Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Mirela Belegić

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not

Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.

Verwendungszweck: Mirela Belegić

Za uplate iz Nizozemske i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Mirela Belegić

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Mirela Belegić

Za uplate iz Švicarske u CHF:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1

BIC: RAIFCH22XXX

Za uplate u EUR:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9

BIC: RAIFCH22XXX

Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)

Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland Verwendungszweck: Mirela Belegić